La Roja vuelve a la cancha: cuándo, a qué hora y dónde ver el amistoso de Chile vs Canadá

La Roja enfrenta su primer duelo en el marco de su gira por Norteamérica, donde también chocará contra Estados Unidos y México.

La Roja vuelve a la cancha en el marco de la fecha FIFA de septiembre, donde se medirá ante Canadá en suelo norteamericano este fin de semana.

El conjunto dirigido por el entrenador interino Nicolás Córdova chocará contra los canadienses que vienen de realizar una buena participación en el Mundial 2026, donde alcanzaron los octavos de final.

Este duelo servirá como una nueva prueba para la Selección Chilena en la búsqueda del recambio, con la mira puesta en el próximo proceso de Eliminatorias de cara al Mundial 2030, para el cual se espera contar con un nuevo DT.

El amistoso contra Canadá será el primero que jugará Chile en su gira por Norteamérica, puesto que después también se medirá ante Estados Unidos y México.

A qué hora y dónde ver en vivo el amistoso de Chile vs Canadá

El partido amistoso de La Roja vs Canadá se disputará este sábado 26 de septiembre a las 20:00 horas (de Chile). El escenario para este cotejo será el Estadio BMO Field de Toronto.

Este encuentro se podrá ver en vivo por TV abierta a través de la señal de Mega, mientras que vía streaming estará disponible por medio de la plataforma de Mega GO.

Posteriormente, Chile jugará contra Estados Unidos el martes 29 de septiembre a las 21:00 horas y cerrará su estadía en Norteamérica el próximo martes 6 de octubre a las 23:30 horas.