Entre los puestos disponibles figuran operarios de bodega, preparadores de pedidos, administrativos y operadores de maquinaria, con ofertas distribuidas en la Región Metropolitana y distintas zonas del país.

El próximo CyberMonday 2026, que se realizará entre el 5 y 7 de octubre, no solo traerá promociones y descuentos, sino también un importante número de vacantes laborales.

Las empresas de reclutamiento Teamwork y Talentfinder habilitaron en conjunto más de 8.000 vacantes para reforzar las áreas de logística y distribución, con rentas que pueden llegar hasta los $900.000.

Las oportunidades están dirigidas tanto a quienes buscan jornadas completas como a personas interesadas en empleos part-time.

Entre los puestos disponibles figuran operarios de bodega, preparadores de pedidos, administrativos y operadores de maquinaria, con ofertas distribuidas en la Región Metropolitana y distintas zonas del país.

Las vacantes laborales que ofrecen hasta $900 mil de cara al CyberMonday 2026

Teamwork concentra cerca de 5.000 puestos, mientras que Talentfinder suma otros 3.000, principalmente para operaciones vinculadas a Falabella, Tottus y Mercado Libre.

Entre las ofertas, Falabella busca operarios de bodega para sus centros de San Bernardo y Pudahuel, con remuneraciones que van desde $564.000 hasta $645.000 en jornadas completas. Tottus, en tanto, requiere preparadores de pedidos en distintas regiones, ofreciendo pagos diarios de $29.000 de lunes a viernes y $30.312 durante fines de semana y festivos.

En tanto, Mercado Libre dispone de cargos de representantes de envíos en Colina, con sueldos líquidos de hasta $760.000 para el turno nocturno.

Los requisitos dependen de cada puesto. En términos generales, se solicita ser mayor de 18 años y contar con enseñanza media completa, mientras que algunos cargos requieren experiencia previa o condiciones específicas. Para determinadas funciones también se exige documentación adicional, como visa definitiva para extranjeros o Licencia de Conducir Clase D vigente en labores que involucren maquinaria.