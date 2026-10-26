Así funcionará el comercio durante los feriados del 31 de octubre y 1 de noviembre

Este fin de semana se conmemora el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, y el Día de Todos los Santos.

Chile se prepara para dos feriados consecutivos que marcarán el cierre de octubre y el inicio de noviembre. Se trata del sábado 31 de octubre, cuando se conmemora el Día Nacional de las Iglesias Evangélicas y Protestantes, y del domingo 1 de noviembre, correspondiente al Día de Todos los Santos.

Aunque ambas fechas están consideradas en el calendario nacional, su coincidencia con el fin de semana limitará las posibilidades de descanso adicional para la mayoría de los trabajadores y estudiantes.

Cómo funcionará el comercio durante el fin de semana

El sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre no son feriados irrenunciables. Por esta razón, el comercio podrá funcionar de manera habitual durante ambas jornadas.

De todas formas, los horarios pueden variar según el establecimiento. Por ello, se recomienda revisar con anticipación los horarios de atención de supermercados, centros comerciales y otros servicios antes de planificar compras o actividades.

La noche del sábado 31 de octubre también estará marcada por la celebración de Halloween, una festividad que suele incluir disfraces, actividades temáticas y reuniones. El nombre proviene de la expresión inglesa All Hallows’ Eve, que significa víspera de Todos los Santos. La celebración antecede así al feriado religioso del domingo 1 de noviembre.

Los próximos feriados en Chile

Quienes busquen una nueva fecha de descanso deberán esperar hasta el martes 8 de diciembre, cuando se conmemore el Día de la Inmaculada Concepción.

A diferencia de los feriados de este fin de semana, esa fecha caerá un martes, por lo que no generará automáticamente un fin de semana largo. Sin embargo, quienes puedan solicitar el lunes 7 de diciembre como día libre tendrán la posibilidad de extender su descanso.

Estos son los próximos días festivos que restan del calendario 2026: