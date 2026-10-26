Pavez viaja a Coalición contra los Cárteles y Gobierno reitera que se mantendrá como observador

Máximo Pavez, subsecretario del Interior, y el asesor argentino de José Antonio Kast, Eitan Bloch, lideran la comitiva nacional que se hará presente en la reunión de la Coalición contra los Cárteles, instancia creada por Donald Trump y que concretará su encuentro en República Dominicana.

La decisión de Chile de sumarse como miembro a esta coalición sigue siendo analizada por La Moneda, que adelantó que, por ahora, se mantendrá como “observador”, ya que debe revisar los alcances en la soberanía nacional que involucra ser parte de esta organización.

Esto se vio en la reunión convocada por el presidente José Antonio Kast en La Moneda este domingo, donde recibió al biministro Claudio Alvarado, el canciller Francisco Pérez; el ministro de Defensa, Fernando Barros, el ministro de Seguridad, Martín Arrau, el vocero Gonzalo Arenas, y el jefe del Segundo Piso, Alejandro Irarrázaval.

Los secretarios de Estado revisaron los documentos enviados por Estados Unidos sobre la conformación y aspectos técnicos de la Coalición contra los Cárteles, y la influencia militar que tendrá en la zona el Comando Sur.

Al respecto, el vocero Gonzalo Arenas expresó que “las decisiones han sido tomadas por el Comité Político, sin excepciones, y consisten principalmente en estudiar los nuevos antecedentes que han llegado”.

“Nosotros consideramos que hay que sociabilizar aún entre algunos parlamentarios, también otras reparticiones públicas y otros ministerios, estos antecedentes. Y hemos enviado al subsecretario Máximo Pavez con el fin de confirmar nuestra participación como observadores en el proceso, pero todavía pendiente si es que vamos a firmar realmente ese compromiso”, puntualizó Arenas.

El vocero reiteró que “esta es una situación y un compromiso como este requiere no solamente una intención positiva por parte del Ejecutivo. Uno podría también tener dudas si es que estamos hablando de un tratado internacional o no. Y, por lo tanto, la participación del Congreso, sea o no tratado internacional, es fundamental. Es un tema de Estado y el gobierno quiere tener la participación de todos los actores políticos porque, como le digo, es un tema que cruza los gobiernos y es un problema realmente de Estado”.