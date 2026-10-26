Cumbre sobre innovación en madera trae a grandes referentes al GAM

El Wood Innovation Summit reunirá este martes 27 de octubre a arquitectos, industria, academia y autoridades para discutir el potencial de la madera en la construcción sustentable.

La madera dejó de ser solo un material tradicional y hoy está en el centro de la conversación sobre cómo construir con menos impacto ambiental. Sobre esa idea se arma el Wood Innovation Summit (WIS), un encuentro internacional que se realizará este martes 27 de octubre, entre las 8:30 y las 14:00 horas, en el Centro Cultural GAM.

Organizado por la Universidad Gabriela Mistral, Constructo y el GAM, el WIS reúne a la industria forestal, arquitectos, ingenieros, empresas, centros tecnológicos, academia y actores públicos. Durante la jornada habrá conferencias magistrales, presentaciones de proyectos y conversaciones sobre madera industrializada, prefabricación, fabricación digital, nuevos sistemas constructivos, economía circular, política pública e inversión.

La apuesta de fondo es posicionar a Chile como referente latinoamericano en este campo. Los organizadores apuntan a una combinación poco común en la región: una industria forestal desarrollada, capacidades de arquitectura e ingeniería reconocidas en el extranjero y una experiencia creciente en construcción industrializada. Con esa base, el WIS quiere ir más allá de un evento puntual y convertirse en una plataforma permanente de transferencia tecnológica, investigación aplicada e inversión que conecte proyectos, industria y política pública frente a los desafíos climáticos y habitacionales de la región.

Invitados internacionales

La principal figura del encuentro es la arquitecta franco-libanesa Lina Ghotmeh, nombrada Caballera de la Orden de las Artes y las Letras de Francia. Ghotmeh diseñó el Pabellón de la Serpentine Gallery de Londres, ganó la medalla de oro con el Pabellón de Bahréin en la Expo Osaka 2025 y hoy está a cargo de la ampliación del British Museum.

También participa Sauerbruch Hutton, el estudio con sede en Berlín conocido por integrar el desempeño ambiental y las estrategias sustentables en la arquitectura contemporánea. La oficina recibió el Premio Alemán de Arquitectura 2025 por Franklin Village, un conjunto residencial de madera en Mannheim, y acaba de adjudicarse la German House en Nueva York.

La escena local

Por el lado chileno expondrán los arquitectos Nicolás Urzúa, Cristián Izquierdo y Tomás Villalón, además de la oficina 57 Studio. Fernando Flores presentará los avances del Consorcio Tecnológico Ciudad Madera.

La dirección del encuentro está a cargo de Jeannette Plaut, decana de la FADAD de la Universidad Gabriela Mistral y directora de Constructo. Participarán además Fernando Hentzschel, gerente de Capacidades Tecnológicas de Corfo, y representantes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, del Consejo de Construcción Industrializada, de empresas del rubro, de grupos de inversión y de consorcios.

De acuerdo a Jeannette Plaut, “el Wood Innovation Summit nace de la convicción de que la madera industrializada representa una de las grandes oportunidades para transformar la manera en que diseñamos, construimos y habitamos nuestras ciudades. Chile tiene el potencial de convertirse en un referente internacional en innovación y construcción sustentable en madera, pero para ello es fundamental conectar a la industria, la academia, la arquitectura, la tecnología y el sector público. Este encuentro busca precisamente impulsar esas sinergias, abrir nuevas oportunidades de colaboración y acelerar la transferencia de conocimiento hacia soluciones concretas”.

El WIS es presentado por Arauco/Hilam y CMPC/Niurform. Colaboran AOA, el Consorcio Ciudad Madera Tecnológica, Hunter Douglas, Simpson Strong-Tie, Rothoblaas, Mamut Tecbolt, Arxada Quimetal, Nuprotec, Topwood y Cadwork. Cuenta además con el apoyo del Fondart.

Wood Innovation Summit

Martes 27 de octubre, 8:30 a 14:00 horas

Centro Cultural GAM

Entrada gratuita, con inscripción previa