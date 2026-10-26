Dos de las infracciones detectadas fueron calificadas como gravísimas, tras detectar irregularidades en los reportes de recuperación de azufre y emisiones contaminantes.

La Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) formuló cuatro cargos contra Enap Refinerías por incumplimientos ambientales en su planta de Concón, Región de Valparaíso, relacionados con el Plan de Prevención y Descontaminación Atmosférica de Concón, Quintero y Puchuncaví y la normativa sobre emisión de ruidos.

Dos de las infracciones fueron calificadas preliminarmente como gravísimas, por lo que la estatal arriesga sanciones que podrían alcanzar las 22.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a cerca de US$19 millones.

Los graves incumplimientos de Enap que podrían costarle multas por US$19 millones

Uno de los cargos apunta a que Enap no habría alcanzado la eficiencia mínima anual del 98% exigida para su Sistema de Recuperación de Azufre entre 2023 y 2025. Según la SMA, la empresa manipuló los datos reportados para aparentar cumplimiento, mientras que los cálculos revisados arrojaron eficiencias reales de 94,1% en 2023, 90,5% en 2024 y 90,2% en 2025.

El segundo cargo gravísimo corresponde a la superación del límite anual de 1.145 toneladas de dióxido de azufre (SO₂), debido a la omisión de emisiones provenientes del flaring, sistema de quema de gases mediante antorchas. Tras recalcular los registros, la SMA determinó emisiones de 1.277 toneladas en 2023 y 1.168 toneladas en 2024.

El superintendente del Medio Ambiente, Emanuel Ibarra, enfatizó la importancia de entregar antecedentes completos y fidedignos a la autoridad. “El cumplimiento del Plan de Descontaminación de Concón, Quintero y Puchuncaví no es opcional, y entregar información veraz y completa a la autoridad es algo básico. Los antecedentes analizados por la División de Fiscalización dan cuenta de que la información reportada por la empresa sobre la recuperación de azufre y las emisiones de sus antorchas no reflejaba la realidad, lo que habría impedido a la SMA ejercer sus atribuciones. Por eso la División de Sanción y Cumplimiento formuló cargos gravísimos”.

Enap, por su parte, sostuvo que la formulación de cargos inicia un procedimiento administrativo y no constituye una sanción definitiva.

La compañía afirmó que detectó internamente las inconsistencias y que informó de ellas a la SMA y al Ministerio Público. Además, indicó que desvinculó a ocho trabajadores en enero de 2026 y que posteriormente realizó otros cambios en su estructura, con ocho desvinculaciones en junio y una en agosto. También aseguró que los registros de monitoreo muestran cumplimiento de las normas de calidad del aire para SO₂ y material particulado fino PM2,5 desde 2019, y que incorporó las emisiones de las antorchas en sus reportes de 2025.

La empresa dispone de 15 días hábiles para presentar un Programa de Cumplimiento y de 22 días hábiles para formular sus descargos ante la SMA. Las infracciones gravísimas pueden derivar en multas de hasta 10.000 UTA cada una, además de la clausura o revocación de la Resolución de Calificación Ambiental. El organismo, en tanto, anunció que remitirá los antecedentes al Ministerio Público y a la Contraloría General de la República.