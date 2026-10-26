AFP proyectan cuánto bajarían las pensiones tras caída del Fondo E

En el Congreso, las AFP detallaron los efectos de la caída del Fondo E en las jubilaciones. Por otro lado, la Super de Pensiones aseguró que las alertas se emitieron desde 2024.

El presidente ejecutivo de la Asociación de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), León Fernández de Castro, se presentó ante la Comisión de Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputadas y Diputados, donde abordó la caída de 10,4% que registró el Fondo E entre enero y septiembre.

El representante del gremio expuso antecedentes técnicos sobre el comportamiento del fondo y sus posibles efectos en las jubilaciones.

AFP proyectan efectos en las pensiones tras caída del Fondo E

Fernández de Castro sostuvo que la pérdida registrada por el Fondo E no se traduciría en una reducción equivalente de las pensiones. Según los cálculos que presentó ante la comisión, el efecto estimado en los montos de jubilación por retiro programado oscilaría entre 0,8% y 1,8%, según los casos analizados.

Para ilustrar esa diferencia, el representante de las AFP expuso dos ejemplos. El primero correspondió a un hombre de 65 años cuya pensión estimada en enero era de $100.000 mensuales.

“Por cada 100.000 pesos de pensión estimada en un hombre de 65 años que podía obtener en enero mediante un retiro programado, en octubre, en vez de 100.000 pesos, recibiría 98.200 pesos; es decir, una disminución de 1,8%”, explicó.

El segundo caso fue el de una mujer de 60 años. En esa situación, una pensión estimada de $100.000 en enero bajaría a $99.200 en octubre, de acuerdo con la proyección expuesta por Fernández de Castro.

“En el caso de una mujer de 60 años, por cada 100.000 pesos de pensión estimada en retiro programado en enero, en octubre ese valor alcanzaría 99.200 pesos: una disminución de 0,8%”, indicó.

Fernández de Castro aclaró que los ejemplos buscaban mostrar cómo la variación del fondo podría reflejarse en las pensiones, y no restarle importancia a las pérdidas registradas. En ese sentido, precisó que la comparación “no pretende minimizar el efecto”, sino exponer “solo a modo de ejemplo” sus eventuales consecuencias para los pensionados.

Briones cuestionó a la Asociación de AFP

El exministro de Hacienda, Ignacio Briones, cuestionó a las AFP por una minuta en la que el gremio estima el impacto de la caída del fondo E en las las pensiones.

Por medio de sus redes sociales, el economista aseveró que el documento “desinforma” y criticó que el ejemplo de la entidad muestre una baja de la jubilación de “solo 1%-2%”, enfatizando en la existencia de dos problemas en esa estimación.

En este marco, detalló que el primero tiene que ver con que el ejercicio usa valores nominales. “Lo que importa es valor real (UF): ahí caída es 3,5 puntos mayor”. El segundo reparo es que solo se muestran casos de retiro programado. De acuerdo al exsecretario de Estado, para quienes optan por una renta vitalicia, la merma real de la pensión llega a 9%.

Superintendente de Pensiones sostuvo que pérdidas valorizadas de AFP suman US$10 mil millones en todos los multifondos

La sesión en la que expuso la Asociación de AFP, también contó con la participación del superintendente de Pensiones, Joaquín Cortez, quien sostuvo que las advertencias partieron en 2024, donde se citó a los gerentes en octubre y noviembre. Tras ello, el 15 de enero de 2025, se envió un oficio a las administradoras para fortalecer la gestión de riesgos de derivados.

En diciembre de aquel año, la SP solicitó comentarios a las AFP y en febrero de 2026 se cambió el régimen de inversión. “La verdad es que los encargados de la gestión son las AFP y uno habría esperado que ellas fueran las que tuvieran que tomar cartas en el asunto. Por eso al final se terminó poniendo plazos y metas. Pero, básicamente, advertencias hubo”, enfatizó.

Por otro lado, Cortez realizó un nuevo balance sobre la pérdida de valorización durante este año por estas operaciones que fue mayor a lo que se ha mencionado de US$7.700 millones en el fondo E.

La autoridad sostuvo que las pérdidas de valoración en derivados de tasas de interés para los multifondos de pensiones sumaron más de US$10 mil millones, incluyendo operaciones con bancos extranjeros y locales, al 30 de septiembre. No obstante, afirmó que 20 de octubre de 2026 producto de la baja de tasas internacionales, las pérdidas han disminuido, ya que la menor valoración de los fondos registra casi US$7.000 millones.