Conoce el panorama económico sobre los impuestos y aranceles en Chile

En lo que va de 2025, se han reportado algunos ingresos relacionados con los impuestos en diferentes actividades económicas y, en algunos casos, los probables aranceles de Trump podrían alterar las ganancias de impuestos en 2025. Siendo un tema que abordaremos hoy.

Los aranceles de Trump podrían afectar a los impuestos al cobre

Durante el 2024, la industria minera demostró su fortaleza fiscal al registrar US$755 millones en impuestos provenientes de actividades vinculadas al cobre, lo que representa un incremento del 13% respecto al año anterior.

Este notable resultado se logró gracias a una mayor eficiencia en la captación tributaria y a la consolidación de políticas fiscales orientadas a optimizar la recaudación.

No obstante, el legado de los aranceles impuestos por la administración Trump continúa generando incertidumbre para el 2025, ya que existe el riesgo de que se presenten mayores barreras comerciales y, por ende, precios más altos del cobre. Entre los factores que inciden en esta situación se destacan:

La reducción en la competitividad internacional.

El aumento de costos en la cadena productiva.

La posible disminución en la inversión extranjera.

Estas condiciones podrían influir de manera decisiva en la recaudación futura y en la estabilidad del sector minero chileno.

Tributo de los casinos en Chile para 2025

En el ámbito del entretenimiento, se observa una tendencia a la baja en los tributos de los casinos físicos, los cuales registraron una disminución del 4% en comparación con el 2023. La recaudación total es de $85.117 millones, siendo $82.257 millones en IVA al juego y lo restante, es decir, $29.459 millones, representa el impuesto a la venta de entradas.

Es interesante destacar que las ganancias derivadas de os casinos online en Chile, como los reseñados en Chile Casino Online, no están sujetas a impuestos, a diferencia de las sedes físicas. La regulación distingue de manera clara entre ambos modelos. Sin embargo, no significa que la falta de impuesto para la actividad digital pasa desapercibida, porque ya ha suscitado críticas por parte de la Polla Chilena de Beneficencia, pero es aún un tema en debate que no cuenta con un impuesto establecido. Aunque se prevé que los casinos online pronto aporten sus respectivos impuestos.

El impacto de la Operación Renta 2025

La Operación Renta 2025 ha entrado en su fase de Declaraciones Juradas de Renta, proceso mediante el cual tanto individuos como empresas deben reportar sus ingresos al Servicio de Impuestos Internos. Este mecanismo es esencial para la consolidación de la recaudación fiscal, aunque se reconoce por el 49% de los profesionales como un proceso complejo y demandante. Las principales dificultades que se han identificado incluyen:

La intrincada tarea de llenar formularios actualizados.

La constante evolución en normativas y procedimientos.

Las crecientes exigencias tecnológicas y administrativas.

Estos retos han motivado debates sobre la necesidad de simplificar el proceso y brindar mayor apoyo a los contribuyentes. Dicho proceso busca recaudar impuestos a personas que cumplan varios requisitos, como tener un ingreso anual de 10.402.992 pesos o 10900 dólares, entre otros tipos de requisitos.

¿Qué se espera para lo que queda del 2025?

El panorama de los impuestos en Chile en sectores clave, como la minería, es complejo debido a los posibles aranceles y, en el caso de los impuestos nacionales, el proceso de Operación Renta 2025 está resultando más complicado de lo esperado. Sin embargo, aún es muy pronto para sacar conclusiones sobre la perspectiva económica en 2025 para Chile.