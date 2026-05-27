Presión de diputado Romero (REP) para sumar apoyos hacia AC contra Grau causa resistencia en Chile Vamos

“Tendrán que responder a su electorado”, emplazó Romero ante la posibilidad de que Chile Vamos no se sume a la acusación contra el exministro de Hacienda.

El anuncio del Partido Nacional Libertario y del Partido Republicano para presentar una acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, por su presunta responsabilidad en errores de proyección de la deuda fiscal, aún no encuentra apoyos en el resto de la derecha.

Este miércoles, de hecho, el diputado Agustín Romero (REP), sostuvo en conversación con Desde La Redacción de La Tercera que “todos los que somos parte del oficialismo (…) tenemos que hacer responsables a la principal autoridad que tenía a su cargo esta área”, en alusión a Grau. También, indicó que si Chile Vamos se niega a sumarse “tendrán que responder a su electorado”.

El llamado, no obstante, no fue bien recibido por la parte aludida. El diputado Eduardo Cretton (UDI) aseveró en sus redes sociales que “la UDI no actúa bajo amenazas ni presiones. Actúa con sentido de responsabilidad y lealtad con el gobierno. Por eso vamos a estudiar la AC en su mérito. No puede venir a amenazar sobre un acusación anunciada por la prensa y que todavía no leemos”.

“Rechazamos las declaraciones del diputado Agustín Romero, por cuanto resulta del todo impropio y prepotente querer imponer posiciones a otros par dos mediante advertencias sobre eventuales costos electorales. Los tiempos de los eslóganes sobre la ‘derechita cobarde’ se terminaron. Hoy se requiere actuar con madurez y responsabilidad política, no con actitudes que sólo debilitan el trabajo que el país exige a quienes formamos parte de un mismo gobierno”, manifestó, más tarde, la bancada UDI.

La diputada Ximena Ossandon (RN) calificó las declaraciones de Romero, en conversación con el programa Turno, como “sumamente sorprendentes”. “Si me quieren convencer no es el camino (…) Yo creo que aquí hay una sobrerreacción del diputado Agustín Romero frente a una avanzada, que se le adelantó de alguna forma al Partido Nacional Libertario. Si ellos tienen conflictos y imponer quién es el más duro, el más rápido, el que reacciona antes, bueno, zanjen sus problemas a otro lado, no a través de la prensa, y no involucren a Chile Vamos”.

Desde RN y la UDI, con anterioridad han esgrimido la discusión que se viene sobre la Ley de Reconstrucción y la necesidad de llegar a acuerdos con la oposición en el Senado, como uno de los factores para no perseverar en la AC contra Grau. “El momento político es cuestionable, porque si había una evidencia tan sólida, debió presentarse con anterioridad, y no ad portas, a una megarreforma, prioritaria, urgente que demanda el país”, dijo, por ejemplo, el vicepresidente del Senado Iván Moreira.

Con todo, desde sectores que impulsaron la acusación, como el PNL no han dado el brazo a torcer. “Cuando aparecen antecedentes de esta gravedad no corresponde hacer cálculos políticos (…) Respetamos las decisiones de otros sectores, pero en el PNL creemos que la transparencia fiscal y la responsabilidad política no pueden quedar subordinadas a negociaciones, a cálculos políticos o a conveniencias coyunturales. Respecto del argumento de la reconstrucción, justamente cuando el país necesita recursos y responsabilidad fiscal es aún más importante esclarecer eventuales inconsistencias“, defendió el vicepresidente de los libertarios, Hans Marowski.