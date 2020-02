Buonanotte e incidentes en el Monumental: “Puso en riesgo la salud de todos”

Diego Buonanotte, mediocampista de Universidad Católica, mostró su preocupación los incidentes que terminaron con la suspensión del clásico ante Colo Colo, en el Estadio Monumental, cuando se jugaba el minuto 72 del duelo que ganaba por 2-0 el cuadro cruzado.

Una serie de objetos contundentes y fuegos de artificio cayeron sobre la cancha del Monumental desde el sector norte del recinto deportivo, lo que obligó al árbitro Piero Maza a adoptar la drástica determinación. Por este hecho, el delantero Nicolás Blandi terminó con trauma acústico y heridas en sus piernas.

Consultado por lo ocurrido en el recinto de Macul, el volante argentino de la UC declaró que “es peligroso, porque uno va a hacer su trabajo y, aunque estamos de acuerdo con que la gente se manifieste y demuestre su descontento, esa no es la forma”.

“Las bombas se escucharon fuerte. Cuando Nicolás llegó a la orilla me acerqué a preguntarle cómo estaba, porque se sintió muy fuerte la explosión. Me dijo que estaba aturdido, que no le explotó en la cabeza, pero sí cerca y le saltaron algunas cositas que lo lastimaron un poco. Fue un momento desagradable para todos”, indicó.

Además, Buonanotte aseguró que “lo sucedido fue grave, se puso en riesgo la salud de todos y lamentablemente le tocó a uno. Fue peligroso, se tienen que tomar medidas porque ya corre riesgo la vida de un jugador de fútbol y nosotros estamos trabajando como todos. Hay un límite”.

Por último, el jugador de 31 años reconoció que con estos hechos de violencia “es difícil poder mantenerse totalmente enfocado. El domingo fue totalmente distinto a lo que pasó en San Carlos. Estando en la banca uno ve a la gente de afuera, ve niños… el fútbol siempre fue un espectáculo para la familia y de esta forma no se puede disfrutar”.