Viña del Mar decreta duelo comunal tras fatal atropello que dejó seis fallecidos

La medida busca acompañar a las familias de las víctimas y a la comunidad tras el accidente que conmocionó a la ciudad.

La Municipalidad de Viña del Mar decretó tres días de duelo comunal luego del grave accidente ocurrido durante la mañana de este domingo en la feria Caupolicán, donde un vehículo impactó contra puestos de una feria dejando seis personas fallecidas y varios heridos.

La alcaldesa Macarena Ripamonti informó que la medida comenzará a regir desde este lunes 13 de julio y se extenderá hasta el miércoles 15, como una señal de apoyo a las familias afectadas y a la comunidad viñamarina tras la tragedia.

“Los hechos ocurridos en la emblemática feria Caupolicán han conmocionado a toda la comunidad viñamarina, a los comerciantes, a las familias y a quienes día a día concurren a este tradicional sector de nuestra comuna”, señaló la jefa comunal.

La autoridad agregó que la decisión busca recordar a las víctimas y acompañar a quienes continúan hospitalizados. “En memoria de quienes hoy nos han dejado pero también como una señal de que una tragedia de esta magnitud no puede ser olvidada ni quedar atrás sin justicia y en solidaridad con las personas heridas que continúan luchando hasta ahora por su recuperación es que hemos decidido decretar duelo comunal por los próximos tres días”, afirmó.

Confederación de Ferias Libres pide reforzar medidas de seguridad tras tragedia en Viña del Mar

La Confederación Nacional de Ferias Libres, Persas y Afines de Chile (ASOF C.G.) manifestó su pesar por lo ocurrido y entregó su respaldo a las familias de las víctimas. La organización sostuvo que el accidente obliga a revisar las condiciones de seguridad en los sectores donde se desarrollan actividades comerciales.

Desde la agrupación señalaron que, aunque la feria Caupolicán funciona en un recinto privado, en sus alrededores suele instalarse comercio informal y concurren miles de personas diariamente, situación que, a su juicio, requiere mayores medidas preventivas.

“Nos obliga a reflexionar sobre la importancia de reforzar las medidas de seguridad y prevención en los entornos donde se desarrollan estas actividades”, indicó la entidad.

Respecto de los lesionados, autoridades de salud informaron que algunos permanecen en condición estable y otros presentan gravedad moderada, incluyendo dos lactantes. En paralelo, la investigación continúa para determinar las causas del hecho.