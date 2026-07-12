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Encuesta Criteria: aprobación del presidente Kast cae al 32% y marca su peor registro desde que asumió

El estudio también abordó la percepción ciudadana sobre seguridad, crecimiento económico y el proyecto de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

La encuesta Agenda Criteria correspondiente al 12 de julio de 2026 evidenció un descenso en la aprobación ciudadana del Presidente José Antonio Kast.

Junto a ello, el sondeo mostró que la aprobación del Mandatario cayó por segunda semana consecutiva y se ubicó en 32%, su nivel más bajo desde el inicio de su administración, mientras que la desaprobación aumentó hasta 55%.

Encuesta Criteria: aprobación del presidente Kast cae al peor registro desde que asumió

En cuanto a la percepción sobre sus atributos personales, “trabajador” continúa siendo la característica más reconocida por los consultados, con un 51% de las menciones. Sin embargo, el mayor retroceso se registró en la afirmación de que “es el líder que Chile necesita”, que descendió ocho puntos, pasando de 42% a 34%.

La evaluación de la gestión presidencial también mostró un deterioro. Las caídas más importantes se observaron en la capacidad atribuida al Mandatario para hacer crecer la economía y dar seguridad al país, ambas con una disminución de seis puntos. A ello se sumó una baja de cinco puntos en la percepción sobre su capacidad para enfrentar la delincuencia.

Respecto del proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, el estudio reveló opiniones divididas. Un 37% de los encuestados considera que la iniciativa tendrá efectos positivos para el país, mientras que un 35% estima que sus consecuencias serán negativas. Además, un 47% cree que el proyecto beneficiará principalmente a los sectores de mayores ingresos.

En materia de seguridad, la encuesta indicó que el principal temor de la población sigue siendo el regreso al hogar durante la noche. Un 47% afirmó sentir miedo siempre o casi siempre al enfrentarse a esa situación.

El sondeo también consultó sobre la percepción del crecimiento económico. En ese ámbito, la mayoría de los entrevistados identificó efectos positivos, ya que un 63% considera que genera empleos de mejor calidad, un 58% cree que contribuye a reducir la desigualdad social y un 55% estima que ayuda a mejorar los sueldos.

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