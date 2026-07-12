Encuesta Criteria: aprobación del presidente Kast cae al 32% y marca su peor registro desde que asumió

El estudio también abordó la percepción ciudadana sobre seguridad, crecimiento económico y el proyecto de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social.

La encuesta Agenda Criteria correspondiente al 12 de julio de 2026 evidenció un descenso en la aprobación ciudadana del Presidente José Antonio Kast.

Junto a ello, el sondeo mostró que la aprobación del Mandatario cayó por segunda semana consecutiva y se ubicó en 32%, su nivel más bajo desde el inicio de su administración, mientras que la desaprobación aumentó hasta 55%.

Encuesta Criteria: aprobación del presidente Kast cae al peor registro desde que asumió

En cuanto a la percepción sobre sus atributos personales, “trabajador” continúa siendo la característica más reconocida por los consultados, con un 51% de las menciones. Sin embargo, el mayor retroceso se registró en la afirmación de que “es el líder que Chile necesita”, que descendió ocho puntos, pasando de 42% a 34%.

La evaluación de la gestión presidencial también mostró un deterioro. Las caídas más importantes se observaron en la capacidad atribuida al Mandatario para hacer crecer la economía y dar seguridad al país, ambas con una disminución de seis puntos. A ello se sumó una baja de cinco puntos en la percepción sobre su capacidad para enfrentar la delincuencia.

Respecto del proyecto de ley de Reconstrucción y Desarrollo Económico y Social, el estudio reveló opiniones divididas. Un 37% de los encuestados considera que la iniciativa tendrá efectos positivos para el país, mientras que un 35% estima que sus consecuencias serán negativas. Además, un 47% cree que el proyecto beneficiará principalmente a los sectores de mayores ingresos.

En materia de seguridad, la encuesta indicó que el principal temor de la población sigue siendo el regreso al hogar durante la noche. Un 47% afirmó sentir miedo siempre o casi siempre al enfrentarse a esa situación.

El sondeo también consultó sobre la percepción del crecimiento económico. En ese ámbito, la mayoría de los entrevistados identificó efectos positivos, ya que un 63% considera que genera empleos de mejor calidad, un 58% cree que contribuye a reducir la desigualdad social y un 55% estima que ayuda a mejorar los sueldos.