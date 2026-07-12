Confirman que funcionario de la Armada protagonizó fatal atropello en Viña del Mar: Kast afirmó que la tragedia “enluta a todo el país”

El accidente dejó seis personas fallecidas y siete lesionadas, mientras Carabineros continúa las diligencias para determinar las causas del hecho.

La Armada de Chile confirmó este domingo que un integrante de la institución estuvo involucrado en el grave atropello ocurrido en avenida 24 Norte de Viña del Mar, Región de Valparaíso, que dejó un saldo de seis personas fallecidas y siete lesionadas.

Según informó la institución, el funcionario se encontraba fuera de servicio al momento del hecho y circulaba en un vehículo particular. Tras conocerse su participación en el accidente, la Armada señaló que colaborará con las autoridades encargadas de esclarecer las circunstancias de la tragedia.

Confirman que funcionario de la Armada protagonizó fatal atropello en Viña del Mar

“La Armada de Chile informa que, durante la mañana de este domingo 12 de julio, un integrante de la Institución, quien se encontraba fuera de servicio y conducía un vehículo particular, se vio involucrado en un grave accidente de tránsito ocurrido en avenida 24 Norte de Viña del Mar”, indicaron mediante una declaración pública.

Desde la institución expresaron sus condolencias a los familiares de las víctimas y manifestaron su apoyo a quienes resultaron heridos. Además, informaron que se iniciaron los procedimientos administrativos internos correspondientes.

Carabineros confirma que conductor marcó 0,0° en examen de alcohol

En medio de las diligencias investigativas, Carabineros informó que el examen respiratorio realizado al conductor del vehículo arrojó resultado negativo para presencia de alcohol.

El prefecto de Viña del Mar, coronel Jorge Guaite, explicó que el alcoholímetro no detectó consumo de alcohol, aunque precisó que aún deben determinarse las causas del accidente.

“El intoxilyzer (alcoholímetro), el examen respiratorio tuvo como resultado 0,0°, lo cual no hace presumir que no venía con algún grado de alcohol (…) Se desconocen los motivos en realidad, si fue alguna falla mecánica”, señaló.

Tras conocerse la tragedia, el presidente José Antonio Kast se refirió al accidente a través de su cuenta de X, enviando sus condolencias a las familias afectadas y destacando la labor de los organismos públicos para esclarecer lo ocurrido.

“La tragedia ocurrida en Viña del Mar enluta a todo el país. Expreso mis condolencias a las familias de las víctimas y mi apoyo a quienes resultaron heridos”, escribió el Mandatario.

Asimismo, aseguró que se realizarán todas las diligencias necesarias para establecer las responsabilidades correspondientes.

“Todas las instituciones del Estado están trabajando para atender a los afectados y establecer con total claridad las responsabilidades de este doloroso hecho”, afirmó Kast.