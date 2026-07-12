Biministro Mas proyecta 50 mil empleos antes de octubre: “Estamos ofreciendo un plan que es bastante robusto”

El programa contempla subsidios a la contratación, medidas enfocadas en el empleo femenino y proyectos de inversión local.

El biministro de Economía, Fomento y Turismo, y Minería, Daniel Mas, abordó este domingo la puesta en marcha del plan “Modo Empleo”, una mesa interministerial impulsada por el Gobierno con el objetivo de crear 50 mil puestos de trabajo antes de octubre y enfrentar el aumento de la desocupación.

Durante su participación en Estado Nacional de TVN, el secretario de Estado explicó que la iniciativa reúne a los ministerios de Economía, Trabajo y de la Mujer, junto a la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), además de gobiernos regionales y municipios, para implementar medidas de reactivación laboral.

“Recibimos una economía después de 12 años sin crecimiento que una de sus consecuencias es un desempleo más de 950 mil personas. Más que mirar para atrás, nos estamos haciendo cargo, somos gobierno y estamos ofreciendo un plan que es bastante robusto”, afirmó.

Biministro Mas proyecta 50 mil empleos antes de octubre

Mas detalló que la primera etapa contempla un impulso inmediato al mercado laboral mediante 25 mil subsidios a la contratación, cuyas postulaciones comenzarán el 15 de julio a través del Sence.

El beneficio cubrirá hasta el 50% del ingreso mínimo mensual durante cuatro meses, mientras que para las mujeres alcanzará el 60% del sueldo mínimo, como una medida para enfrentar el desempleo femenino.

El programa también incorpora proyectos de mejoramiento de barrios, reparación de calles, obras urbanas e iniciativas comunales financiadas por la Subdere. Según el ministro, existen 137 programas distribuidos en el país con una inversión cercana a los $20 mil millones.

“La agenda tiene que conversar con los partidos políticos, tiene que conversar con el mundo empresarial, el mundo empresarial es el que genera los empleos, nosotros ponemos las condiciones”, sostuvo.

Pese a las medidas anunciadas, el titular de Economía reconoció que las cifras del mercado laboral podrían deteriorarse en el corto plazo. “Probablemente tenemos dos meses en que los índices de desempleo van a seguir aumentando y para eso estamos anticipándonos como Gobierno”, señaló, agregando que durante la próxima semana también se lanzará un subsidio para la construcción y un bolsillo electrónico que beneficiará a unas 40 mil personas.