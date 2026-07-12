Gobierno concreta séptimo vuelo de expulsión y cifra en 1.174 los operativos realizados durante 2026

El operativo se efectuó en una aeronave Boeing 737-300 de la Fuerza Aérea de Chile, con salida desde Santiago, escala en Iquique y destino final en Bolivia, Ecuador y Colombia.

El Gobierno realizó este domingo el séptimo vuelo de expulsión de extranjeros en lo que va de 2026, operativo que trasladó a 40 personas hacia Bolivia, Ecuador y Colombia.

Con ello, el total de expulsiones materializadas durante el año alcanzó las 1.174, según informaron las autoridades.

Durante la jornada, el Gobierno concretó un nuevo vuelo de expulsión de personas extranjeras en el marco del Plan de Control Migratorio.

El operativo se efectuó en una aeronave Boeing 737-300 de la Fuerza Aérea de Chile, con salida desde Santiago, escala en Iquique y destino final en Bolivia, Ecuador y Colombia.

En total fueron expulsadas 40 personas, de las cuales 28 correspondían a expulsiones administrativas y 12 a expulsiones judiciales. La operación contó además con 41 escoltas, completando un total de 81 personas a bordo del vuelo.

Con este procedimiento, el Ejecutivo informó que las expulsiones materializadas durante 2026 aumentaron de 1.134 a 1.174, superando los registros anuales alcanzados entre 2022 y 2024. Según las autoridades, el operativo corresponde al séptimo vuelo realizado desde el inicio de la actual administración.

El director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, sostuvo que también se ha observado una disminución de los ingresos clandestinos al país.