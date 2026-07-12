Alvarado tras el quiebre con el PPD: “Lo que tiene que hacer un Gobierno es avanzar”

El biministro del Interior y secretario general de Gobierno, Claudio Alvarado, abordó la compleja discusión de la megarreforma en el Senado luego de la controversia generada por el quiebre del acuerdo entre el Ejecutivo y el PPD en torno a la invariabilidad tributaria. En ese contexto, sostuvo que actualmente “no está el escenario para un entendimiento global con la oposición”.

En entrevista con La Tercera, el ministro explicó que la diferencia surgida tras el ingreso de una indicación que rebajaba el impuesto corporativo al 22% respondió a un problema de interpretación entre las partes. “Una confusión en la forma en que se entendió el compromiso, un malentendido en la percepción de lo conversado que se corrige con el retiro de la indicación”, afirmó.

Alvarado indicó que intervino directamente para solicitar al ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, retirar la propuesta. “En aras del buen entendimiento del compromiso asumido con el PPD, le solicité expresamente al ministro de Hacienda retirar la indicación de rebaja de impuesto corporativo al 22%. Al retirarse la indicación, los términos de conversación con el PPD se mantienen inalterados”, explicó.

Asimismo, aseguró que el Gobierno continuará buscando espacios de conversación para destrabar el debate legislativo. “Todos los esfuerzos para seguir conversando, y ya he tenido algunas conversaciones iniciales. Espero que este malentendido en las próximas horas se pueda convertir en un episodio aclarado y superado”, señaló.

Respecto a la estrategia del Ejecutivo, el secretario de Estado defendió el contenido de la iniciativa y afirmó que el objetivo sigue siendo impulsar una reforma que fortalezca la inversión, entregue certezas jurídicas y contribuya a la generación de empleo. En ese marco, sostuvo: “Y en el debate legislativo mientras más apoyo exista es mejor, pero cuando uno se encuentra con una oposición que institucionalmente se resta a ese proceso de aportar y de construir, lo que tiene que hacer un Gobierno es avanzar. Siempre tuvimos las puertas abiertas y dialogamos con todos”.

El ministro también descartó modificar los pilares centrales del proyecto para facilitar un acuerdo político. “El valor está en que desde el día uno señalamos cuáles eran las materias que eran sumamente relevantes para que el proyecto tenga sentido. Si empezamos a modificar las bases estructurales que planteamos, no tendría ninguna lógica continuar con ese debate y esa discusión”, manifestó.

Finalmente, Alvarado reconoció que, por ahora, no existen condiciones para alcanzar un consenso amplio con todos los sectores políticos, por lo que el Gobierno continuará buscando acuerdos específicos durante la tramitación. “Lo lógico es que exista capacidad de entendimiento con todo el espectro de la oposición, pero hasta ahora, en estos cuatro meses de Gobierno, ha quedado demostrado que no está el escenario para llegar a ese entendimiento global. Si no está ese escenario, el Gobierno tiene que sacar adelante sus iniciativas y tiene que ir buscando entendimientos parciales. Y eso es tan legítimo como un entendimiento global”, concluyó.