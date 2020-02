Colombia está en alerta por la seguridad en el partido ante Chile por las clasificatorias

Los dirigentes del fútbol de Colombia expresaron su preocupación por la situación de violencia que se vive en Chile, esto a 42 días del partido entre ambas selecciones por las clasificatorias al Mundial de Catar 2022.

Es que los recientes disturbios generados en los estadios durante los partidos del Campeonato Nacional tienen a la Federación Colombiana de Fútbol atenta a los acontecimientos, especialmente por el tema de seguridad.

Ramón Jesurun, presidente del organismo, precisó que la prevención del evento es responsabilidad directa de la ANFP, y añadió que pese a estar en un estado de “alerta” confía en el trabajo que puedan hacer los dirigentes chilenos para ofrecer seguridad a sus jugadores.

“Acá hay que cumplir el calendario que nos pone la FIFA, nada más. Y en ese sentido, la garantía de la seguridad en los partidos corresponde a todos los locales. En el caso específico del partido del 31 de marzo, el responsable es Chile. Yo, personalmente, estoy en contacto permanente con Sebastián Moreno (presidente de la ANFP), así como con todos los otros presidentes de federaciones”, expresó el dirigente al diario La Cuarta.

Por el origen de los problemas en las canchas nacionales, Jesurun expresó que “nadie nos ha informado nada al respecto. No puedo dar una opinión sobre algo que no conozco en propiedad. Sabemos todo lo que está ocurriendo en este momento en Chile, pero son temas espinosos a los cuales no nos gustaría referirnos”.

El partido entre Chile y Colombia es el segundo del calendario de las clasificatorias, ya que el debut del equipo de Reinaldo Rueda será como visitante ante Uruguay.