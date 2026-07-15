“Fue un error mío”: diputada Ossandón retira apoyo a polémico proyecto sobre aborto

Aseguró que desconocía la obligatoriedad de la iniciativa y reconoció que fue un error firmarla sin revisar todos sus alcances.

La diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, anunció que retirará su patrocinio al proyecto de ley que buscaba exigir que las mujeres escucharan los latidos del corazón del feto antes de acceder a un aborto, asegurando que desconocía que esa medida fuera de carácter obligatorio.

Durante una entrevista en CNN Prime, la parlamentaria explicó que inicialmente respaldó la propuesta porque entendió que se trataba de una alternativa voluntaria ofrecida por el equipo médico y no de una exigencia para acceder al procedimiento.

“La firma no porque esté 100% en contra del proyecto, porque cuando a mí se me habló de este proyecto, a mí me pareció muy razonable porque era el médico que le ofrece a la mujer escuchar los latidos del corazón”, indicó.

Asimismo, Ossandón sostuvo que su apoyo se basó en la idea de entregar mayor información a las mujeres antes de tomar una decisión, considerando además el principio constitucional de protección de la vida del que está por nacer.

“El hecho de informarle a la mujer que está a punto de someterse a un aborto, tal vez escuchar el latido, es una forma de darle más información a ella y que tal vez pueda en último minuto cambiar su decisión (…) Lo cual no quiere decir que la palabra ofrecer al final terminó siendo obligación”, añadió.

Junto a ello, la legisladora afirmó que solo después de firmar el proyecto conoció el contenido que establecía la obligatoriedad de escuchar los latidos, aspecto que calificó como una sorpresa. “La segunda parte para mí fue una sorpresa”, reconoció.

En ese sentido indicó que el diputado Cristóbal Urruticoechea, impulsor de la iniciativa, no le informó sobre esa disposición.

Como alternativa, Ossandón planteó la posibilidad de impulsar una propuesta donde esta opción sea completamente voluntaria para las pacientes.

“Incluso yo ofrecí que avanzáramos con otra legislación donde a la persona se le ofrezca, pero que la mujer lo acepte libremente, pero bajo este concepto de que cuando tú te sometes a un aborto y tienes toda la información, ese aborto incluso es más libre para ti”.

Finalmente, la parlamentaria reconoció que la responsabilidad por haber respaldado el proyecto sin revisar íntegramente su contenido fue suya. “No haberlo leído cuando terminé de firmarlo”.

Aunque admitió que le habría gustado conocer previamente ese punto de la iniciativa, insistió en que el error fue haber estampado su firma sin leer el texto completo.