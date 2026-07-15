Tras control detención: qué significa que Karen Rojo quede en calidad de rematada

AGENCIA UNO

La ex alcaldesa Karen Rojo llegó al Centro de Justicia, donde se dispuso en control de detención su traslado al Centro Penitenciario de San Joaquín, donde quedó en calidad de rematada.

La otrora jefa comunal de Antofagasta llegó a Chile este miércoles, luego de ser extraditada desde Países Bajos y así pueda cumplir la condena de cinco años y un día de cárcel efectiva por fraude al fisco que mantiene pendiente desde 2022, cuando la Corte Suprema ratificó la pena en su contra.

Luego de la audiencia, se determinó que Karen Rojo quede en calidad de rematada, a la espera de lo que decida el Juzgado de Garantía de Antofagasta.

Al respecto, Cristián Riego, académico de la Facultad de Derecho UDP, explicó a radio Biobío que “estar rematada” es un término coloquial que “en la práctica, significa que se trata de una persona que no tiene ningún recurso disponible para cuestionar la condena, o sea, ya se ejercieron los recursos, o no se ejercieron oportunamente y, por lo tanto, esa persona debe cumplir la pena sin que pueda reclamar de ella de ninguna manera“.

Karen Rojo se escapó de Chile en marzo de 2022, horas después que el máximo tribunal ratificara la condena de cinco años y un día de cárcel efectiva por su responsabilidad en el Caso Main.

En dicha oportunidad, la ex alcaldesa usó dineros de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Antofagasta para contratar una asesoría comunicacional para su campaña a la reelección, lo que generó una defraudación fiscal de $23 millones.