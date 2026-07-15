Tras más de cinco años de investigación por el asesinato del cabo de Carabineros Eugenio Naín, la Fiscalía confirmó la detención de Carlos Esteban Cancino Tapia, conocido como “El Rana”, quien es sindicado como uno de los presuntos responsables del crimen ocurrido en octubre de 2020 en la Región de La Araucanía.

El imputado era intensamente buscado desde marzo de 2021 y fue ubicado en el sector de Las Minas, en la zona costera de la Región de Los Ríos, en un procedimiento policial que se desarrolló en las cercanías de Punucapa, en Valdivia.

Quién es el presunto autor del crimen del cabo Naín Retamal que fue detenido en Valdivia

De acuerdo con los antecedentes entregados por el Ministerio Público, al momento de concretarse su captura, Cancino Tapia opuso resistencia y abrió fuego con un revólver contra el personal policial, hiriendo a dos integrantes del GOPE Araucanía.

En medio del enfrentamiento, los funcionarios respondieron con sus armas de servicio, impactando al detenido en el rostro. Pese a ello, se encuentra fuera de riesgo vital y permanece internado en el Hospital de Valdivia.

El fiscal Carlos Bustos explicó que una de las diligencias más relevantes para vincular al imputado con el homicidio del cabo Naín fue una interceptación telefónica obtenida durante la investigación.

“Uno de los antecedentes que tenemos como participación de Carlos Cancino dice relación con una interceptación telefónica que precisamente ocurre en la ciudad de Los Ríos, de personas que habitaban en el lugar donde fue detenido el día de hoy, y que hacían referencia a que él había realizado el disparo en contra del funcionario Eugenio Nain, y que le había dado muerte de acuerdo a la conversación que mantienen estas dos personas“, indicó el persecutor.

El persecutor también recordó que la investigación por este caso se inició en 2020 y que ya registra un condenado y otro imputado formalizado.

“Esta es una investigación que data del año 2020, donde ya hay una persona condenada a 32 años, y hay otra persona que fue formalizada en abril del 2026, que corresponde a don Francisco Painevilo Maldonado, que está la investigación con el plazo abierto, y pasaríamos a formalizar por el mismo hecho a este tercer imputado que es Carlos Cancino Tapia”.

Respecto de los pasos judiciales que seguirán tras la detención, Bustos precisó que el imputado primero enfrentará el control de detención por los hechos ocurridos durante el operativo y posteriormente será formalizado por el homicidio del funcionario policial.

“Se está trabajando conjuntamente con la Fiscalía de los Ríos, donde el imputado va a pasar a control de detención el día de mañana por la flagrancia, por el hecho de agredir hoy día con un arma de fuego a los funcionarios de Carabineros que ejecutaron el procedimiento, y luego va a ser puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Temuco para ser formalizado por el homicidio del funcionario Eugenio Nain”.