Alcaldes de oposición descartan propuesta del Gobierno por exención en contribuciones tras anuncio de acuerdo

A pesar que el ministro Quiroz anunció en plena sesión del Senado haber alcanzado un acuerdo con los municipios, jefes comunales de oposición descartaron tal entendimiento.

AGENCIA UNO

La votación de la megarreforma en la Sala del Senado fue el escenario escogido por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para anunciar un acuerdo con las municipalidades para enfrentar los efectos negativos que provocara la exención del pago de contribuciones a mayores de 65 años en sus arcas.

Quiroz explicó que la propuesta incluida en la Ley de Reconstrucción Nacional, de compensar al Fondo Común Municipal (FCM), sería mejorada: “El artículo 33 lo que hace es compensar al Fondo Común Municipal por el efecto de la exención de contribuciones, pero no compensa al municipio que pierde la contribución. El Ejecutivo considera que estamos llanos a entregar una compensación total, o sea, no solo al Fondo Común Municipal, sino también a los municipios mismos. Eso dejaría absolutamente intacto el ingreso municipal a consecuencia de la exención”.

El titular de Hacienda detalló que esta iniciativa funciona en base a dos condiciones: “un principio de control (…) para que esta entrega de recursos esté sujeta al cumplimiento de obligaciones legales de transparencia e información” y la reducción de los plazos en la entrega de permisos

Alcaldes de oposición descartan acuerdo con Quiroz

Sin embargo, el anuncio de acuerdo de Jorge Quiroz no fue bien recibido en parte de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM), donde su vicepresidenta, Karina Delfino (PS), y otros alcaldes de oposición le expresaron al titular de Hacienda sus reparos por el mecanismo y la falta de focalización de la compensación.

“La propuesta del Ministro Quiroz no representa a todos los alcaldes y alcaldesas de Chile. Hemos insistido con la focalización y la compensación. Lamentablemente el Ministro solo hizo eco de una parte. La propuesta tal y como se presentó es injusta y regresiva”, indicó la jefa comunal de Quinta Normal en redes sociales.

Sus palabras fueron compartidas por su par de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC), quien agregó que “el ministro Quiroz sabe que el acuerdo no es tal entre los alcaldes. No nos hace sentido eliminar contribuciones a quienes pueden pagarlo”.

“Hoy están haciendo de Chile un país más desigual: le están regalando recursos a aquellos que pueden pagar y están cobrándole a los más pobres”, cerró la alcaldesa Reyes.