El cabo primero, Marco Cosme, recibió un disparo en el cráneo y presenta un traumatismo encefalocraneano grave.

En riesgo vital y en estado de extrema gravedad permanece el cabo primero de Carabineros Marco Cosme, quien recibió un disparo en el rostro durante el operativo realizado en Valdivia que culminó con la captura de Carlos Cancino Tapia, imputado por el homicidio del cabo Eugenio Naín.

El funcionario fue intervenido de urgencia por un equipo de neurocirugía en el Hospital Base de Valdivia y actualmente permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos con pronóstico reservado.

Confirman riesgo vital de carabinero del GOPE herido en operativo por el crimen de Eugenio Naín

El jefe técnico de la urgencia del recinto, Vicente Schild, confirmó la gravedad de sus lesiones. “Nos tocó recibir a dos funcionarios de Carabineros heridos por arma de fuego. El primer funcionario con una herida abdominal, afortunadamente, en estos momentos se encuentra estable y está en observación. El segundo funcionario, con una herida de arma de fuego en el cráneo, con un traumatismo encefalocraneano grave.”

El especialista agregó que el cabo primero fue estabilizado tras múltiples transfusiones y confirmó que “se encuentra en riesgo vital”.

Asimismo, precisó que por ahora el funcionario no puede ser derivado a Santiago, ya que “no está en condiciones de ser trasladado”.

En tanto, el suboficial Roberto Canio, quien recibió un disparo en el abdomen durante el mismo procedimiento, evoluciona favorablemente y permanece estable bajo observación.

Tras visitar a ambos uniformados, el general director de Carabineros, Marcelo Araya, manifestó su preocupación por la condición del cabo primero.

“Agradezco el apoyo desde el Presidente de la República y de mucha gente que ha llamado, solidarizando por el trabajo y pidiendo por la salud del cabo primero Marco Cosme (…) Seguimos preocupados del cabo primero, quien está muy grave”, dijo.

El detenido, Carlos Cancino Tapia, también permanece hospitalizado tras resultar herido durante el enfrentamiento. Se encuentra fuera de riesgo vital y será formalizado una vez que su estado de salud lo permita.