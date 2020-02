“Odio el tenis con todo mi corazón”: la inesperada confesión del tenista Alexander Bublik

El tenista kazajo Alexander Bublik, quien actualmente ostenta el puesto 55 de ranking mundial de la ATP, sorprendió al confesar que odiaba el deporte que practicaba y que solo lo motivaban las ganancias monetarias que salen de los encuentros profesionales.

El deportista de 22 años se sinceró sobre la actividad y aseguró que, según su visión, no tiene nada positivo que entregar.

“Odio el tenis con todo mi corazón. Odio todos los días que tengo que jugar. Para ser sincero, no veo un punto positivo en ser tenista. Solo juego por dinero. Si no hubiera dinero en juego, me detendría de inmediato”, expresó Bublik al diario francés L’Equipe.

Sobre los motivos que aún lo tienen jugando, el tenista afirmó que “no creo que haya ganado lo suficiente (en dinero). De lo contrario ya me habría retirado. O tal vez no … Todavía no he llegado al mismo punto que mi amigo Bernie (Bernard Tomic). Pero no estoy lejos de eso”.

Pese a su distancia del tenis actual, el jugador de origen ruso afirmó que”creo que moriré jugando al tenis”.

“Ser un jugador profesional, enfrentarse a nuevos oponentes todos los días, incluso si tienes dolor en todas partes, es difícil. No puedes decir ‘No me siento bien, así que no juego’. Si te separas de tu novia, si te divorcias, incluso así tienes que ir a jugar. Y cuando pierdes, todos te preguntan por qué perdiste… Es esta parte del tenis lo que odio”, aseveró.