Escucha Su Corazón suma nuevas críticas: Colegio Médico advierte riesgo de revictimizar a mujeres

Desde el gremio advirtieron que la iniciativa podría afectar la relación médico-paciente y defendieron que el consentimiento informado debe ser libre de coerción y respetar la autonomía de las pacientes.

El Colegio Médico de Chile (Colmed) expresó su rechazo al proyecto de ley denominado Escucha Su Corazón, iniciativa impulsada por parlamentarios del Partido Nacional Libertario, Renovación Nacional y el Partido Republicano, que busca incorporar nuevas exigencias antes de la interrupción del embarazo en las tres causales permitidas por la legislación.

La propuesta establece que el médico deberá informar a la paciente si es posible detectar la actividad cardíaca del embrión o feto y ofrecerle escuchar los latidos antes de que manifieste su decisión. Además, el texto contempla que, si esa instancia no se realiza cuando corresponde, el profesional deberá abstenerse de practicar el procedimiento.

Frente a ello, el gremio médico cuestionó las implicancias éticas de la iniciativa y advirtió que la medida introduce una obligación que podría afectar la atención clínica.

“Plantea una pregunta ética clínica de fondo: ¿es compatible con una atención clínica centrada en la paciente que la ley establezca, de manera obligatoria, una intervención específica en situaciones de profundo sufrimiento?”

Colegio Médico advierte riesgo de revictimizar a mujeres

Desde la organización señalaron que el consentimiento informado debe entenderse como un proceso de diálogo entre el equipo de salud y la paciente, cuyo objetivo es garantizar una decisión libre y basada en información adecuada, sin influencias externas.

Asimismo, recalcaron que el propósito de este mecanismo “no es persuadir, sino garantizar que las personas puedan decidir conforme a sus valores y circunstancias”.

En esa línea, el Colegio Médico sostuvo que la atención debe priorizar el respeto por la autonomía de cada mujer. “Lo verdaderamente relevante es resguardar que cada mujer reciba una atención respetuosa y un acompañamiento acorde con sus necesidades”.

Además, enfatizaron que “el consentimiento informado no se fortalece por la incorporación obligatoria de una determinada práctica, sino por la calidad de la relación clínica, la confianza entre paciente y equipo de salud, y la posibilidad de tomar decisiones sin presiones”.

El gremio también recordó que organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) y el American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) coinciden en que el consentimiento informado “debe ser individualizado, libre de coerción y centrado en la autonomía de la persona”.

En ese contexto, el Colmed advirtió que, especialmente en casos de riesgo vital para la madre, inviabilidad fetal o embarazos producto de una violación, la prioridad debe ser resguardar los derechos de las pacientes.

El proyecto ha generado cuestionamientos desde distintos sectores políticos y también recibió críticas de la exministra Karla Rubilar, quien sostuvo que la propuesta modifica el espíritu de la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo en tres causales y podría aumentar el sufrimiento de las mujeres que enfrentan ese proceso.