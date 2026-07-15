Con dos sospechosos sin identificar y a la espera de un juicio: así está el caso de los falsos “sobrinos” del exministro Jackson

El robo de 23 computadores y una caja fuerte desde el ministerio que por entonces era liderado por Jackson está pronto a cumplir tres años.

Una polémica entre el exministro Giorgio Jackson y el abogado Hugo Herrera reflotó el robo de computadores que tuvo lugar en las dependencias del Ministerio de Desarrollo Social y Familia en 2023.

En un programa transmitido el martes de la semana pasada por radio Pauta, el también académico sostuvo que uno de los computadores robados del ministerio fue encontrado sin información y que el exministro tiene calidad de imputado en este caso.

Jackson refutó estos dichos, aludiendo a que tanto la Fiscalía como el expediente de la investigación han dado cuenta de que los dispositivos fueron hallados intactos. Por otra parte, según ha transmitido el abogado defensor de Jackson, Miguel Schürmann, éste figura como víctima en esta causa. Hace dos años, no obstante, el frenteamplista declaró como imputado pero por otra causa, el caso Convenios.

11 DE AGOSTO 2023 / SANTIAGO En horas de la tarde y luego de una reunión de último minuto con el presidente Gabriel Boric, el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, presenta su renuncia. FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO.

Cómo fue el robo de computadores

En la noche del 19 de julio de 2023 tres sujetos que decían ser sobrinos del entonces ministro de Desarrollo Social ingresaron al edificio ubicado en Catedral 1575 con la supuesta orden de retirar una caja fuerte y 50 computadores.

Previamente, un hombre —que decía ser Giorgio Jackson— había hablado mediante videollamada con uno de los guardias. En esa conversación, el supuesto Jackson le dijo al personal de seguridad, entre otras cosas que había tenido un accidente vehicular y que necesitaba una grúa. También, les dio instrucciones para que reunieran los dispositivos electrónicos y que dejaran ingresar a sus “sobrinos” porque el lugar sería fumigado. Los guardias, a su vez, obedecieron y así los “sobrinos”, vestidos con overoles blancos y mascarillas, concretaron el robo tanto de la caja fuerte como 23 computadores.

Con el correr de la investigación liderada por la Fiscalía Centro Norte, se supo que quien decía ser Giorgio Jackson se llamaba en realidad Miguel Ángel Apablaza y que estaba recluido en la cárcel de Puente Alto por delitos de robo. Los computadores fueron hallados al día siguiente del robo y la caja fuerte un mes después sin la documentación, que contaba con respaldo digital y no era de carácter sensible, según transmitió el Midesof en ese entonces.

Miguel Ángel Apablaza

A tres años: en qué está el caso

Lo que generó los cuestionamientos hacia Jackson fue que solo un mes antes del robo se había destapado el caso Democracia Viva, que involucraba a militantes de su partido político, Revolución Democrática, y millonarios convenios que luego abrieron una serie de investigaciones para dilucidar presuntas irregularidades en traspasos de fondos del Estado a fundaciones. Este último caso de hecho y la presión que se ejerció desde la entonces oposición, gatilló la salida de Jackson del ministerio solo un mes después del robo.

Pese a las suspicacias que generaba el antecedente del caso Democracia Viva, a fines de 2024 la Fiscalía Centro Norte descartó que hubiese un móvil político detrás del robo.

Por ese entonces, el Ministerio Público ya había identificado a cinco involucrados: a Miguel Ángel Apablaza — el falso Giorgio Jackson— y su abuela, que fue condenada por receptación al comprobarse que recibió las especies robadas en su domicilio. También al conductor de Uber que trasladó estos objetos a esa vivienda y a un cuarto involucrado que recibió y se deshizo de la caja fuerte. Ambos aceptaron juicios abreviados y fueron condenados a libertad vigilada, según reportó La Tercera.

Fuentes ligadas al caso transmitieron a EL DÍNAMO que aún resta que dos imputados, Miguel Ángel Apablaza y Denis Soto, falso tío y falso sobrino, respectivamente, sean sometidos a juicio. En el caso del primer imputado, recientemente la Defensoría Penal Pública asumió su representación. Por otra parte, según pudo averiguar este medio, dos de los involucrados, que se hicieron pasar por familiares de Jackson, aún no han podido ser identificados y por ende, aún no se emite una orden de detención en su contra.