Argentina vs España por el Mundial 2026: a qué hora y dónde ver en vivo la final de la Copa del Mundo

Argentina y España se enfrentarán en la gran final del Mundial, luego de vencer a Inglaterra y Francia, respectivamente.

¡Todo listo! El Mundial de Norteamérica 2026 está llegando a su fin y este fin de semana se conocerá al nuevo campeón del mundo.

El primero en instalarse en el partido definitorio fue España, quien derrotó a Francia por 2-0 en las semifinales, mostrando una gran solidez defensiva, la cual no dejó chances a Kylian Mbappé y compañía.

Tras coronarse en la última Eurocopa, La Roja europea busca alzar por segunda vez el título Mundial, luego de haberlo hecho en Sudáfrica 2010.

Por su parte, Argentina venció por 2-1 a Inglaterra en un infartante duelo. Tras comenzar perdiendo con un gol de Gordon, el cuadro trasandino reaccionó en los últimos minutos y dio vuelta el marcador con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Con esto, la Albiceleste busca su cuarto título Mundial y convertirse en el primer bicampeón después de Brasil 1962.

A qué hora y dónde ver en vivo la final del Mundial 2026 entre Argentina y España

La gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España se jugará este domingo 19 de julio a las 15:00 horas (de Chile).

Este encuentro se podrá ver en vivo a través de TV abierta en Chilevisión, mientras que por cable estará disponible en DSports. En streaming, podrás seguir toda la acción en DGO, Disney+ y Paramount+.