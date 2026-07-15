Ante frente de mal tiempo, Entel entrega recomendaciones para prepararse antes de una emergencia

Mantener el teléfono cargado, contar con baterías inalámbricas y desconectar decodificadores en caso de cortes de energía o bajas de voltaje para evitar daños de sobrecarga, son algunas de las medidas que recomiendan desde Entel.

Ante el anuncio de fuertes lluvias y vientos que afectarán a diferentes regiones del país dentro de los próximos días, la empresa de tecnología y telecomunicaciones Entel entrega recomendaciones para mantener la conectividad en casos de emergencia en el marco de su Programa Primera Respuesta.

“En una emergencia, la comunicación salva vidas. Permite coordinar el trabajo de los equipos de respuesta y entregar información clave para tomar decisiones oportunas. Por eso es relevante la conectividad híbrida, que integra redes terrestres y satelitales, para garantizar la continuidad de las comunicaciones y que Entel tiene en alianza con Starlink, siendo pioneros en Latinoamérica con esta tecnología”, comentó la gerente de Sostenibilidad y Comunicaciones, Francisca Florenzano.

Debido a que las comunicaciones son fundamentales para responder ante una contingencia climática, una buena conectividad puede salvar vidas y facilitar la labor de las autoridades y equipos de rescate. Para ello, es relevante seguir las siguientes recomendaciones:

Equipo compatible con Alerta SAE: verifica que tu celular cuente con la Alerta SAE para poder recibir los mensajes que envían las autoridades en casos de emergencia. Puedes revisarlo en http://entel.cl/nueva-normativa. Mantén tus dispositivos cargados: asegúrate siempre de que tu teléfono y baterías externas estén cargadas. Activa el modo “ahorro de energía” para maximizar su duración. Prioriza mensajería instantánea o SMS: en lugar de llamadas de voz o videollamadas, utiliza mensajes de texto o mensajería instantánea, los cuales requieren menos datos. Limita la conexión de dispositivos: usa un solo dispositivo a la vez para minimizar el consumo de la red. Ante cortes de energía o bajas de voltaje: utiliza las opciones de ahorro de batería en tu teléfono y desconecta los decodificadores para evitar daños de sobrecarga.

Cómo activar la red satelital directa al celular

Desde noviembre, Entel cuenta con el servicio Direct To Cell (D2C) en alianza con Starlink, que permite tener conectividad cuando no hay cobertura móvil de redes tradicionales. Este servicio está disponible para todos los clientes Entel, pudiendo enviar SMS.

Para acceder a este servicio, los clientes de Entel deben tener activado el Roaming (no genera costos adicionales) y VoLTE.

Además, es importante considerar que para utilizar el servicio satelital directo al celular, el usuario debe estar en un área sin cobertura terrestre (red 4G o 5G) y tener vista despejada al cielo.

Con este avance, Entel continúa impulsando soluciones innovadoras para acercar la conectividad a más personas y seguir ampliando los límites de la cobertura móvil en Chile y Latinoamérica. Para más información, visita entel.cl/starlink.

¿Cómo se usa el roaming de emergencia?

Al ubicarse en zona de cobertura del sitio de la otra compañía, a través de la configuración del teléfono, se debe seleccionar manualmente la red deseada.

Una vez registrado en roaming, el usuario podrá llamar, navegar y enviar SMS sin inconvenientes, con costo equivalente al uso de red de su propia compañía, sin cargos adicionales.

Android: Accede a Ajustes- Conexiones-Redes móviles- Activar Roaming de datos

iOS: Configuración-Red celular- Opciones-Roaming de datos Puedes encontrar estas y otras recomendaciones en 123.cl/primerarespuesta



