Stellantis eleva a 45% la participación del crédito en sus ventas tras alianza con Santander Consumer

A seis meses del inicio de la operación conjunta, la alianza entre Stellantis Financial Services y Santander Consumer ha permitido ampliar el acceso al crédito automotriz, mientras que el volumen de clientes que contrata seguros asociados se fortaleció. La colaboración forma parte de un modelo que ya opera con éxito en siete países europeos.

A seis meses de la puesta en marcha de su operación conjunta en Chile, Stellantis Financial Services, el brazo financiero del grupo Stellantis, y Santander Consumer reportaron un aumento significativo en la participación del crédito dentro de las ventas de las marcas Stellantis, indicador que pasó de poco más de 30% a cerca de un 45%, superando el promedio del mercado. Asimismo, el volumen de clientes que opta por seguros automotrices asociados a la compra de vehículos financiados también consolidó su aumento desde el comienzo de la alianza, acompañado por el fortalecimiento de la oferta de compañías.

Los resultados fueron revisados durante la visita a Chile de ejecutivos de Stellantis Financial Services, instancia en la que ambas compañías oficializaron la firma del acuerdo que respalda las actividades de crédito automotriz, seguros y financiamiento de inventario para concesionarios de las marcas Stellantis en el país. La operación conjunta ya se encontraba activa desde enero de este año y forma parte de una colaboración internacional que ya funciona con éxito en siete países europeos.



La alianza abarca las marcas Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Leapmotor, Opel, Peugeot y RAM, e incluye soluciones para clientes finales, financiamiento de inventario para concesionarios, seguros automotrices y servicios asociados a la movilidad.

Según explican ambas compañías, el crecimiento en la participación del crédito ha sido impulsado por una propuesta comercial más competitiva, procesos de aprobación más ágiles y una experiencia digital que permite cotizar y comparar alternativas de compra desde cualquier lugar. A ello se suma una mayor integración entre la oferta de vehículos, seguros y servicios, simplificando el proceso de adquisición para los clientes. Gracias a ello, las marcas de Stellantis han potenciado sus campañas comerciales mediante condiciones preferenciales, cuotas competitivas y propuestas adaptadas a distintos perfiles de clientes.

“Estos primeros meses confirman el enorme potencial que tiene esta alianza para seguir acercando nuestras marcas a más personas. La experiencia internacional de Stellantis Financial Services y el conocimiento de mercado de Santander Consumer nos han permitido ofrecer propuestas más competitivas y mejorar la experiencia de compra de nuestras marcas en Chile”, señaló Vincent Forissier, director general de Stellantis Chile.

Por su parte, Cristián Amar, gerente general de Santander Consumer, afirmó que “los resultados de estos primeros seis meses demuestran que los clientes valoran cada vez más contar con soluciones integradas que simplifiquen el acceso a un vehículo. Junto a Stellantis Financial Services, hemos logrado combinar experiencia, una oferta competitiva y procesos más ágiles para desarrollar propuestas cada vez más atractivas para el mercado chileno”.

En tanto, Dominique Signora, vicepresidente de Stellantis Financial Services South America, destacó que “Chile es uno de los mercados más dinámicos de la región y ofrece importantes oportunidades de crecimiento. Los resultados obtenidos durante este primer semestre demuestran que existe una demanda creciente por procesos más simples, digitales y adaptados a las necesidades de los clientes. La formalización de este acuerdo consolida una colaboración de largo plazo que ya está generando valor para consumidores, concesionarios y ambas organizaciones”.

De cara a los próximos meses, la alianza está trabajando en el fortalecimiento de los procesos comerciales mediante herramientas que permiten agilizar la evaluación y aprobación de solicitudes, lo cual mejorará la experiencia tanto para los clientes como para la red de concesionarios.

Stellantis proyecta que el mercado automotor chileno continúe consolidándose por sobre las 300.000 unidades anuales, escenario que anticipa perspectivas favorables para los próximos años. En este contexto, ambas compañías esperan seguir ampliando el acceso a soluciones de movilidad y contribuir al desarrollo del sector automotor nacional. Actualmente, Chile registra aproximadamente un vehículo cada 3,4 habitantes, acercándose gradualmente a indicadores observados en economías desarrolladas.



La colaboración entre Stellantis Financial Services y Santander Consumer forma parte de una relación global de largo plazo que busca fortalecer la competitividad de las marcas del Grupo, ampliar el acceso a la movilidad y acompañar la evolución del mercado automotor chileno mediante propuestas innovadoras para clientes y concesionarios.