VIDEO | La emoción de Marcelo Barticciotto al enterarse de la nominación de su hijo a la Roja Sub 20

Visiblemente emocionado se mostró el ex futbolista Marcelo Barticciotto, esto luego de enterarse en pleno programa de televisión que su hijo Bruno había sido nominado a la selección chilena Sub 20 a cargo del entrenador Patricio Ormazábal.

El ídolo de Colo Colo estaba en el panel del programa ESPN Radio Chile cuando un usuario de Twitter le contó la noticia, la que fue confirmada por el resto de sus compañeros.

“No lo sé, no… hablé con él en la tarde y no me dijo. Me alegró mucho por él”, señaló un sorprendido “Barti” en medio de los aplausos en el estudio.

Bruno es jugador juvenil de Universidad Católica y fue una de las figuras del campeonato Sub 19 del año pasado, siendo considerado por el entrenador cruzado Ariel Holan para el primer equipo que jugó la semifinal de Copa Chile.

Su buen rendimiento también le permitió estar dentro del primer microciclo de 2020 de la Roja Sub 20, la que entrenará entre el 24 al 29 de febrero en el Complejo Juan Pinto Durán. Los trabajos se realizarán con miras a Sudamericano 2021 de la categoría.

En una entrevista a La Tercera, el hijo de Marcelo Barticciotto reveló que es hincha del cuadro universitario, marcando una diferencia con su padre, quien sigue firme con su vínculo con el elenco albo.