“Mientras esté un presidente que mienta, yo no sigo”: Marcelo Ríos renuncia al equipo de Copa Davis y se lanza contra la Federación

El ex tenista Marcelo Ríos desató una tormenta a casi una semana del repechaje de Chile en Copa Davis ante Suecia, ya que decidió renunciar al equipo lanzando duros cuestionamientos hacia el presidente de la Federación de Tenis, Sergio Elías.

Todo comenzó luego que se confirmara que el “Chino” no podría ir junto con la delegación liderada por Nicolás Massú. Las autoridades del tenis apuntaban a una falta de presupuesto que impedía que el ex número uno del mundo pudiera ser el ayudante de la escuadra en Estocolmo.

En una nota a La Tercera PM, la ex raqueta nacional compartió un audio de WhatsApp del 12 de febrero pasado, en donde Elías aseguraría que Ríos no pudo ir a Suecia debido a que, supuestamente, Cristian Garin (18° del ranking ATP y 1° de Chile) habría pedido un aumento en sus premios.

“Yo hablé con Garin y me dijo que todo era una mentira, que no estaba cobrando más. Estaba muy sorprendido cuando supo esto. También quedó muy sorprendido el resto del equipo”, expresó el ex tenista al mismo medio escrito.

Para Ríos, su salida del equipo de Copa Davis implica su distanciamiento definitivo de la dirigencia del tenis chileno, afirmando que no era necesario que le entregaran otra versión de los hechos cuando realmente no querían su asistencia al encuentro con los escandinavos.

“Mientras esté un presidente que mienta, yo no sigo en el equipo de Copa Davis. No tenía para qué hacerlo, no era necesario”, expresó el “Chino”.

El zurdo llevaba siete años trabajando como asistente del equipo nacional, donde colaboró junto con Nicolás Massú.