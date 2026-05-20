Mundial 2026: las exigencias que le puso Carlo Ancelotti a Neymar para convocarlo

El delantero del Santos llevaba casi tres años sin que lo nominaran para jugar por la selección de su país.

AGENCIA UNO/ARCHIVO.

Con su nominación entre los 26 seleccionados de Brasil por parte del entrenador Carlo Ancelotti, el delantero Neymar disputará este 2026 su cuarta Copa del Mundo, pero para cumplir su sueño de entrar a la cancha deberá satisfacer las exigencias que le planteó el técnico italiano.

La convocatoria del 10 del Santos no dejó indiferente a los hinchas de la Verdeamarela, pues el delantero llevaba casi tres años sin que lo convocaran al Scratch.

Además, el delantero de 34 años enfrentó en el último tiempo una serie de lesiones y problemas físicos que habían puesto en duda su incorporación a la nómina de Ancelotti.

Las exigencias de Carlo Ancelotti a Neymar

De acuerdo con lo reportado por la prensa deportiva brasileña, la convocatoria de Neymar está vinculada a una serie de exigencias que le hizo el técnico Carlo Ancelotti.

Una de ellas es que el futbolista acepte sin reclamar que no tiene asegurada su presencia en el once titular durante los partidos, por lo que incluso podría ver todos los duelos desde la banca.

Otra apuntó a que, de entrar a la cancha, en ningún caso se desempeñará como alguno de los capitanes de la selección brasileña.

Y una tercera exigencia sobre la que el técnico italiano se mostró inflexible, es que el delantero limite al mínimo si presencia en las redes sociales.

Según informaron los medios de ese país, Neymar respondió con disposición y entusiasmo a las condiciones que le puso el director técnico y prometió “darlo todo para ser útil al grupo en otro Mundial“.