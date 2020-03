DT de Wilstermann y el debut ante Colo Colo: “Espero un partido complicado”

El entrenador de Jorge Wilstermann, Cristian Díaz, anticipó lo que será el debut en la fase grupal de la Copa Libertadores 2020, donde recibirán este miércoles a Colo Colo.

Quien dirigiera a Deportes Iquique adelantó un cruce difícil con los albos, principalmente por la calidad de su plantilla y los jugadores desequilibrantes que presenta.

“Creo que para enfrentar a los grandes equipos no hay buenos momentos nunca, porque los grandes jugadores aparecen siempre. En el último partido que jugó Colo Colo con Universidad de Concepción el resultado fue totalmente mentiroso, pero yo no voy a descubrir la grandeza de los jugadores de Colo Colo, no voy a descubrir a Matías Fernández, a (Nicolás) Blandi, (Juan Manuel) Insaurralde, (Gabriel) Suazo y (Marcos) Bolados”, declaró en diálogo con radio Cooperativa.

“Colo Colo es un equipo que tiene buenos futbolistas que en cualquier momento se despiertan y la Copa Libertadores, para todos los equipos, tiene ese lado emocional que genera cosas diferentes, sensaciones distintas y que hace que los grandes futbolistas se pongan un traje de gala y salgan a la fiesta. Seguramente será muy complicado para nosotros”, añadió.

Además, Cristian Díaz indicó que “el primer partido es importante siempre. Marca mucho, sobre todo al local, sin perder de vista que para un equipo boliviano cualquier grupo es muy complicado y si los equipos contra los que juegas son Atlético Paranaense de Brasil, Peñarol y Colo Colo seguro se complica un poco más. Tenemos fe en hacer una buena copa y ser un hueso duro de roer”.

Consultado por la altura de Cochabamba y si es un factor que puede marcar diferencias, el estratega de origen argentino dijo que “es totalmente diferente una altura como la de Cochabamba con la de La Paz y la verdad que ahora que estoy de este lado hablo muy poco de la altura, en Bolivia es algo que está internalizado, porque vamos de 2.600 a 4.200 o 3.600. En Chile, más allá de todo, hay lugares como El Salvador o Calama que tienen altura, los chilenos están acostumbrados a esa geografía”.

Para terminar, el DT del “Aviador” expresó que ante Colo Colo “espero un partido complicado, sueño que mi equipo pueda hacer un gran encuentro, sé que voy a enfrentar a un gran equipo y a grandes jugadores. De lo