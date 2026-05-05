Diputado Carter apunta a Trinidad Steinert por ausencia de Plan de Seguridad: “Se le está acabando el tiempo”

Ante los emplazamientos, la vocera Mara Sedini aclaró que “la seguridad no se resuelve de un día para otro”.

AGENCIA UNO

El diputado republicano Alvaro Carter instó a la ministra Trinidad Steinert a presentar en breve el Plan de Seguridad para enfrentar la delincuencia a nivel nacional, aseverando que “se le está acabando el tiempo”.

En entrevista con La Tercera, el parlamentario se refirió a las declaraciones de la secretaria de Estado, quien pidió paciencia, haciendo un llamado al mundo político: “Déjennos trabajar, los resultados no pueden ser inmediatos”.

Ante esta postura, el diputado Carter planteó en respuesta a Trinidad Steinert que “es cierto, nosotros en dos meses no podemos hacer un cambio completo y total de todo, pero sí armar un plan. A la ministra se le está acabando el tiempo, y eso es real. Los chilenos están pidiendo de que luego se presente un proyecto de seguridad”.

En esta línea, el legislador puntualizó que “la ciudadanía está cruzando la línea, está acercándose a la línea roja”, por lo que se preguntó: “¿Cuándo? ¿Cuándo llega? ¿Cuándo llega la solución? ¿Cuándo hay un plan? Esa es la línea importante que tiene que ver la ministra y que ella tendrá que presentar el plan antes que yo”.

Ante estos emplazamientos, la vocera Mara Sedini aseveró que “los planes de seguridad no se comunican, simplemente se implementan, se ejecutan y eso es lo que está ocurriendo en este momento”.

“La seguridad no se resuelve de un día para otro, ni se basa en solamente comunicación, sino que en acciones concretas que tienen resultados en el corto, mediano y largo plazo”, agregó Sedini, indicando que “la estrategia que tiene la ministra es clara, está avanzando y tiene resultados concretos y más adelante van a ver cifras que son realmente reveladoras de una buena gestión”.