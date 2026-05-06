“Es requetecontra mala”: Evelyn Matthei debuta como panelista con dardos a megarreforma de Kast

La ex candidata presidencial enumeró las principales trabas que presenta el proyecto estrella de la administración Kast.

AGENCIA UNO

Evelyn Matthei hizo su estreno como panelista radial con una serie de dardos sobre el real efecto que tendrá en la economía el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional, que pretende impulsar el presidente José Antonio Kast.

Matthei, quien se unió a radio Pauta, apuntó que los únicos beneficios de la iniciativa son la reducción del impuesto corporativo y la integración del sistema tributario.

Sin embargo, enumeró una serie de peros de la propuesta, como el crédito al empleo, indicando que “este incentivo al trabajo que viene en el proyecto de reconstrucción es extremadamente caro y no va a lograr absolutamente nada en materia de empleo”.

“Un crédito tributario a las empresas que tengan trabajadores. Esa graciecita cuesta 1.400 millones de dólares al año, eso es una brutalidad. Con eso podrías bajar una tasa de impuestos al tiro”, argumentó.

La ex candidata presidencial de Chile Vamos también tomó distancia del “Estado en quiebra”, concepto que intentó implantar el Segundo Piso para defender la propuesta.

“Chile tiene problemas, estamos con un gasto que está bastante fuera de control. Estamos creciendo muy poco, estamos generando poco empleo, con un nivel de desempleo alto, faltan muchas viviendas, faltan muchas cosas. Pero de ahí a decir que el país está destruido, no. No nos podemos comparar con los 70 u 80”, precisó.

Matthei también tuvo palabras para la iniciativa del Ministerio de Hacienda de eliminar la franquicia Sence: “Esa propuesta es muy requetecontra mala. Yo la votaría en contra de todos modos”.

Una mirada similar tuvo para la intención de eliminar las contribuciones para los mayores de 65 años, aseverando que “cuando nosotros estamos en un problema grave, con mucha gente desempleada, enfrentando temas graves de alzas de precio, hay harta desesperación entre los chilenos. Venir a bajar las contribuciones del 20% de las casas más grandes… yo no sé, me parece un contrasentido absoluto”.

“Yo creo que el Gobierno no lo va a corregir. Creo solamente que los alcaldes tienen que hacer la pega para que eso no se apruebe”, sentenció Evelyn Matthei.