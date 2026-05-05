Iniciativa del Ministerio de Desarrollo Social permitirá entregar ropa nueva a más de 1.700 personas en situación de calle

De acuerdo con cifras del Registro Social de Hogares a marzo de 2026, en Región Metropolitana hay más de 7.500 personas en situación de calle, mientras que a nivel país la cifra supera las 20 mil.

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia concretó un acuerdo con la Fundación Banco de Ropa para entregar kits de vestuario nuevo a personas en situación de calle en distintas regiones del país.

La iniciativa beneficiará a 1.740 personas que actualmente residen en más de 80 albergues a nivel nacional, incluyendo 23 en la Región Metropolitana. Las prendas, que provienen de grandes tiendas del retail, serán entregadas de manera personalizada, con el objetivo de mejorar las condiciones de abrigo de cara a la temporada invernal.

La ministra María Jesús Wulf destacó el impacto de este convenio, señalando que “no implica gasto público y permite entregar ropa 100% nueva y personalizada, fortaleciendo la dignidad de las personas y complementando el Plan Protege Calle con una respuesta rápida y eficiente”.

La autoridad también subrayó la importancia de anticiparse a las bajas temperaturas: “con esta iniciativa estamos adelantándonos al invierno. Estamos acá firmando una alianza público privada entre Banco de Ropa y el Ministerio de Desarrollo Social y Familia para garantizar que quienes se encuentran en situación de calle reciban abrigo y ropa adecuados, una frazada que les permita pasar un invierno en mejores condiciones y poder enfrentar el frío, la lluvia y las bajas temperaturas de este invierno”.

De acuerdo con cifras del Registro Social de Hogares a marzo de 2026, en Región Metropolitana hay más de 7.500 personas en situación de calle, mientras que a nivel país la cifra supera las 20 mil.

Frente a este escenario, la ministra hizo un llamado a la ciudadanía: “Hacemos un llamado a toda la ciudadanía para que quienes vean a una persona en situación de calle se comuniquen directamente al teléfono 800 104 777 (opción 0) y nos entreguen su ubicación para ir en su ayuda. Una llamada puede salvar vidas”.