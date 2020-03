Felicevich: “Atlético, Atalanta y Fiorentina han llamado por Charles Aránguiz”

Fernando Felicevich, representante del mediocampista chileno Charles Aránguiz reveló que tres importantes clubes del concierto europeo están interesados en contar con el ‘Príncipe’ para la temporada 2020-2021.

Felicevich reveló en diálogo con Fox Sports que “estamos pendientes de varias ofertas de Europa. Quiere seguir allá, pero por ahora no hay ofertas que nos gusten”.

“Atlético de Madrid, Atalanta y Fiorentina de Italia nos han llamado, pero no han hecho oferta”, agregó el agente.

Ante la posibilidad que no surja una oportunidad concreta en el Viejo Continente, Felicevich señaló que “si no convence nada, volver a Sudamérica será una posibilidad siempre. Charles está muy unido a Chile y no lo consideraría un paso atrás”.

De esta manera, Inter de Porto Alegre y Universidad de Chile también estarán atentos ante la opción que el oriundo de Puente Alto quiera recalar en Sudamérica.

Cabe recordar que Charles Aránguiz anotó este miércoles en la victoria del Bayer Leverkusen por 3-1 sobre Unión Berlín, resultado que le permitió al elenco de las “aspirinas” avanzar a las semifinales de la Copa de Alemania 2019-2020.

El “Príncipe” fue titular en el BayArena y a los 86 minutos rompió la paridad a un gol, con un certero cabezazo en el corazón del área tras un lanzamiento de esquina servido desde la izquierda.