Los dardos de Kusanovic a La Moneda: “No puedes estar con un Gobierno que es desleal y te traiciona”

Más allá de apuntar que su decisión se puede revertir si hay una compensación a la Región de Magallanes, Alejandro Kusanovic dio cuenta de aspectos que considera negativos de la megarreforma.

AGENCIA UNO

El senador Alejandro Kusanovic (IND) subió el tono de sus declaraciones en contra del Ejecutivo y reiteró su postura de votar en contra del proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional.

En entrevista con radio Cooperativa, el legislador explicó que “hace tres meses, a fines de enero, el Gobierno negoció con un sector de izquierda de Magallanes y le entregó prácticamente la región. Eso fue una tremenda falta de respeto para los magallánicos”.

El senador Kusanovic alegó que estas conversaciones se concretaron a sus espaldas, por lo que dejó en claro que “no puedes estar con un Gobierno que es desleal y te traiciona por conseguir un voto con tu competencia. Yo le hice todas las señales habidas y por haber y no hay caso. Así que voy a votar en contra no más”.

Las palabras de Kusanovic responden a las negociaciones que llevó a cabo con el diputado Alejandro Riquelme (REP) para que Gerardo Otzen fuera delegado presidencial de Magallanes. Sin embargo, esto no se concretó luego que el Ejecutivo se reuniera con el senador Karim Bianchi (IND) y su padre, el diputado Carlos Bianchi (IND-PPD).

Más allá de apuntar que su decisión se puede revertir si hay una compensación a la Región de Magallanes, Alejandro Kusanovic dio cuenta de aspectos que considera negativos de la megarreforma.

“Por ejemplo, el tema de la devolución de los gastos en el caso de los Estudios de Impacto Ambiental que salgan rechazados. Ese tipo de cosas no puede ser, porque se van a prestar para negociados”, sentenció el senador.