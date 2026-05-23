Tripulante aéreo insultado por Germán Naranjo saca la voz: “Sufrí homofobia, racismo y xenofobia”

El tripulante aéreo explicó que todo se origino cuándo el pasajero chileno quiso abrir las puertas del avión en pleno vuelo.

El tripulante aéreo insultado por Germán Naranjo Maldini, pasajero chileno que fue detenido en Brasil tras protagonizar este incidente en medio de un vuelo de LATAM, entregó su versión de lo sucedido.

En declaraciones entregadas al medio local noticias.r7, el funcionario, que mantuvo su identidad en reserva, dio detalles del hecho que terminaron con Naranjo Maldini recluido en prisión preventiva en una cárcel de Sao Paulo.

El tripulante aéreo explicó que todo se origino cuándo el pasajero chileno quiso abrir las puertas del avión en pleno vuelo y cuando evitó accionar “él empujó mi hombro dos veces y dijo que abriría la puerta en el momento que quisiera… Cometió tres crímenes contra mí, que son atroces y que hieren el alma. Sufrí homofobia, racismo y xenofobia”.

Consultado sobre las explicaciones entregadas por el abogado de Germán Naranjo por su actuar, aduciendo al consumo de alcohol y estar afectado “por la muerte de su hermano”, el trabajador fue claro.

“Solo espero que se haga justicia”, sentenció el funcionario aéreo.

Las consecuencias penales pueden ser severas para Germán Naranjo, ya que Brasil hace tres años endureció su legislación contra delitos de corte racial, estableciendo penas de hasta cinco años de cárcel, además de multas.

Estefanía Orellana, abogada en derecho internacional y académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santiago, indicó que “dado que el Supremo Tribunal Federal (de Brasil) ha equiparado la injuria racial con el delito de racismo, y que los actos homofóbicos se enmarcan en la legislación antidiscriminación como delito, las penas potenciales que podría enfrentarse van desde los 2 a 5 años de prisión más multas, lo que es un escenario penal relevante y que potencialmente puede conllevar prisión efectiva”.