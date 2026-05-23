Trabajadores de Codelco no descartan movilizaciones tras anuncio de devolución de bonos por USD 14,3 millones: “Estamos en alerta”

Tamara Agnic, presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética de Codelco, precisó que esta restitución de recursos debe ser “con gradualidad y apego a derecho”.

AGENCIA UNO

Codelco podría enfrentar un grave conflicto laboral, luego que se anunciara que 6.000 trabajadores de la cuprífera estatal deberán devolver los bonos por cumplimiento de metas de producción en el ejercicio 2025, por un monto total de USD 14,3 millones.

Esto, luego que una auditoría interna mostrara la sobrestimación de 27 mil toneladas de cobre, lo que terminó con el despido de un alto ejecutivo y la entrega de los antecedentes al Ministerio Público.

Esta medida afectaría a los funcionarios pertenecientes a las divisiones Chuquicamata, Ministro Hales y Casa Matriz, pero desde la Federación de Trabajadores del Cobre no ven con buenos ojos esta postura.

Así lo dejó ver Alberto Muñoz, dirigente del sindicato N°1 de Chuquicamata, quien declaró a radio ADN que “el trabajador no tiene culpa de nada. Si hay errores, no son de los trabajadores. No hemos tenido ninguna conversación con la administración. Estamos en alerta y si tenemos que llegar a la movilización, la vamos a hacer”.

Por su parte, Tamara Agnic, presidenta del Comité de Auditoría, Compensaciones y Ética de Codelco, precisó que esta restitución de recursos debe ser “con gradualidad y apego a derecho”.

Esto, “considerando que se trata de personas que recibieron pagos calculados sobre la base de información corporativa que posteriormente fue corregida como resultado de la auditoría”.