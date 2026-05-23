“Realizó todas las gestiones a su alcance”: Cancillería reacciona a acusaciones de chilenos de la flotilla Global Sumud

Desde el Minrel puntualizaron el “contacto permanente” con las familias de los chilenos detenidos por Israel, a quienes asistieron en su traslado a Turquía.

AGENCIA UNO

El Ministerio de Relaciones Exteriores salió al paso de las declaraciones realizadas por los chilenos que eran parte de la flotilla Global Sumud a su vuelta al país, donde apuntaron que La Moneda “actuó pésimo”.

Estas palabras fueron emitidas por Víctor Chanfreau en el aeropuerto de Santiago, tras arribar desde Turquía con Claudio Caiozzi, Carolina Eltit e Ignacio Ladrón de Guevara, luego de ser detenidos por autoridades de Israel en alta mar.

“El recibimiento acá de la gente, al igual que las movilizaciones, aquí en Chile y en todo el mundo. Fue gracias a esa presión que hoy día podemos estar acá, fue gracias a la gente, y pese a la Cancillería: el Gobierno de Chile actuó pésimo, no sorprendiendo nuevamente”, expresó Chanfreau.

Ante esto, Cancillería declaró a radio Biobío que la cartera” a través de sus consulados en Israel y Turquía, realizó todas las gestiones a su alcance para asistir a los chilenos que se encontraban en la flotilla Sumud”.

“Desde que se tuvo conocimiento de la interceptación de la flotilla, el consulado en Tel Aviv estuvo en contacto permanente con la Cancillería de Israel solicitando antecedentes del estado de los connacionales y haciendo seguimiento de la situación. Además, realizó todas las coordinaciones para darles asistencia consular, tanto en Israel como en Turquía”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En esta línea, puntualizaron el “contacto permanente” con las familias de los chilenos detenidos por Israel, a quienes asistieron en su traslado a Turquía, “donde recibieron asistencia del Cónsul en Ankara, quien los visitó previo a su regreso a Chile”.