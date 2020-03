Sebastián Moreno responde a Unión Española: “No tiene que ver con pasar cuenta a un club”

El presidente de la ANFP, Sebastián Moreno, salió al paso de los reclamos de Unión Española luego que las autoridades decidieran suspender su encuentro ante Universidad Católica por falta de contingente policial.

Tras una reunión con el fiscal nacional, Jorge Abbott, el dirigente lamentó la cancelación del encuentro, que estaba fijada para este viernes en el Estadio San Carlos de Apoquindo.

“La realidad nos indicaba, según lo que se nos ha informado, que no había contingente para ese evento. Eso no significa que hayan suspensiones de fecha y partidos múltiples, sino que en esta situación puntual no había contingente”, expresó.

Sobre los reclamos de Unión Española, en donde acusaban “un evidente perjuicio a este club y un claro beneficio a otros”, Moreno afirmó que “todos entendemos la realidad en la que estamos y no hay ninguna intención con un club en particular”.

“Yo no me voy a hacer parte de ese tipo de comunicados. Nosotros estamos solucionando distintas problemáticas, que nada tienen que ver con sancionar o pasar cuentas a un club y otro”, manifestó.

Cabe recordar que la mayoría de los encuentros del Campeonato Nacional se concentrarán entre este jueves y sábado, debido que durante el domingo no habrá fútbol por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.