Investigadores crean plataforma de videojuegos con IA para estimulación de personas mayores

La aplicación disponible en dispositivos Android e iOS sin instalación adicional ni equipamiento especializado: una cámara web detecta los movimientos del cuerpo del usuario en tiempo real.

Investigadores del Instituto de Tecnologías para la Innovación en Salud (ITIS) desarrollaron Quida Play, una plataforma digital que usa visión por computadora e inteligencia artificial para ofrecer videojuegos de estimulación cognitivo-motora a personas mayores desde el domicilio.

La aplicación disponible en dispositivos Android e iOS sin instalación adicional ni equipamiento especializado: una cámara web detecta los movimientos del cuerpo del usuario en tiempo real y los traduce en acciones dentro del juego, eliminando la necesidad de controles físicos o sensores.

Los cuatro módulos activos (Atrapa los Globos, Camino Seguro, Desafío Rodante y Siluetas en Movimiento) fueron diseñados junto a profesionales de la salud y se basan en cuestionarios clínicos utilizados en la evaluación del deterioro cognitivo.

“La idea no es que desarrollen aspectos por separado, sino que ambos al mismo tiempo de manera simultánea. Lo que buscamos es generar una herramienta que favorezca los procesos de activación, reduzca el sedentarismo, mejore aspectos como la movilidad y el equilibrio, y sobre todo la adherencia a los procesos terapéuticos”, explica Diego Robles Cruz, investigador principal del ITIS y responsable del proyecto.

Gamificación con base clínica

Cada módulo de Quida Play fue construido a partir de una función clínica específica. Atrapa los Globos trabaja equilibrio, atención selectiva y coordinación visomotora: el usuario se desplaza lateralmente y extiende los brazos para interceptar objetos en pantalla siguiendo instrucciones que cambian en cada uno de sus diez niveles de dificultad progresiva.

Camino Seguro entrena la marcha mediante una caminata en el lugar dentro de un entorno virtual, con desafíos cognitivos que aparecen durante el recorrido y están basados en pruebas clínicas de evaluación del deterioro.

Desafío Rodante integra una pedalera sensorizada con tareas de resolución cognitiva: cuando el usuario responde correctamente, el personaje gana velocidad y compite con avatares virtuales, incorporando resistencia aeróbica al componente cognitivo. Siluetas en Movimiento, desarrollado a partir de ejercicios de Tai Chi, trabaja control postural, propiocepción y memoria motriz: un instructor virtual ejecuta posturas que el usuario debe replicar, y el sistema evalúa la precisión del movimiento antes de avanzar.