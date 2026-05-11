La soledad de Ximena Lincolao: subsecretario lidera ola de renuncias en plana mayor de Ministerio de Ciencias

Al interior de la cartera han surgido diversas versiones que coinciden en una tirante relación entre Lincolao y el resto de los funcionarios del Ministerio de Ciencias.

AGENCIA UNO

El quiebre en el Ministerio de Ciencias, entre Ximena Lincolao y su subsecretario, Rafael Araos, finalmente llegó a su fin, con la salida de Araos y otros miembros de la plana mayor de la Secretaría de Estado, marcado por el recorte presupuestario ordenado por Hacienda.

La salida de Araos se concretó este lunes, luego de la vuelta de Lincolao de su gira por Estados Unidos. En la antesala de su viaje a Norteamérica, la titular de Ciencias había decretado a su subsecretario concretar una serie de despidos, lo que finalmente no ocurrió.

Según consignó La Tercera, las desvinculaciones involucraban a 30% de la planta de funcionarios, por lo que Rafael Araos rechazó cumplir esta orden, por lo que ofreció su salida, lo que finalmente se concretó durante la jornada.

Pero la dimisión del subsecretario de Ciencias no fue la única, ya que a él se plegaron la jefa de gabinete, Camila Skewes; y la jefa de la División Jurídica, Alejandra Tagle, con lo cual Ximena Lincolao quedó sin parte importante de su equipo más cercano.

Al interior de la cartera han surgido diversas versiones que coinciden en una tirante relación entre Lincolao y el resto de los funcionarios del Ministerio de Ciencias.

Rafael Araos, sin militancia política, es especialista en Medicina Interna, infectólogo y Magíster en Ciencias Médicas de la Universidad de Harvard. Durante su anterior paso por el servicio público, fue jefe del Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud en la pandemia, y estuvo a cargo de plataformas informáticas para vigilancia epidemiológica.