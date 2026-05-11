Amplio prontuario policial: detienen a dos presuntos implicados en pelea con Javier Olivares

La detención fue concretada por miembros de la Sección de Investigación Policial de la Tercera Comisaría de la Prefectura Marga Marga de Carabineros.

AGENCIA UNO

Carabineros concretó la detención de dos personas, con “antecedentes por diversas detenciones anteriores”, en el marco de la investigación por la pelea en la que se vio involucrado el diputado Javier Olivares, la madrugada del pasado domingo.

El hecho ocurrió cuando el legislador del Partido de la Gente llegó junto a sus colaboradores a la celebración del aniversario del Club Deportivo Montevideo, donde protagonizó un entrevero con algunos de los asistentes.

Por su parte, Javier Olivares aseguró que fue agredido el rostro por la espalda, el que también habría golpeado a su asesor. Según el diputado PDG, el agresor y su hermano huyeron.

En tanto, la detención fue concretada por miembros de la Sección de Investigación Policial de la Tercera Comisaría de la Prefectura Marga Marga de Carabineros, junto a la Fiscalía de Limache.

Los involucrados fueron identificados como F.E.P.P. y C.A.P.P., de 37 y 39 años, respectivamente.

El coronel Alex Oporto, prefecto de Marga Marga, declaró a radio Cooperativa que “es muy importante señalar que ambos detenidos son personas con un historial policial conocido: presentan un amplio prontuario, con reiteraciones delictuales, y uno de ellos incluso con una condena cumplida recientemente”.