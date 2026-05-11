Gobierno se reúne con agricultores y ratifica decisión de Iansa por remolacha: “Ya no tiene vuelta atrás”

Desde el Ministerio de Agricultura adelantaron que la suspensión de la compra de la cosecha se extenderá para próximas temporadas.

El Ministerio de Agricultura, encabezado por el subsecretario Francesco Venezian y el seremi de Agricultura de la Región de Ñuble, Juan Luis Enríquez, visitó a los agricultores afectados por la decisión de Iansa de suspender la compra de remolacha.

Al respecto, el subsecretario Venezian detalló que “hoy día la afectación de hectáreas productivas a nivel nacional son del orden de 6.200 hectáreas, de las cuales 4.200 están en manos de 236 agricultores, los cuales ya tenemos catastrados. Hoy día es una actividad muy importante para la región, y por lo mismo es que hemos tenido reuniones tanto con la industria, con la Federación Nacional de Remolacheros, y hoy día con productores remolacheros propiamente tal para explicar qué es lo que se ha ido trabajando, cómo podemos abordar de mejor forma esta problemática”.

En esta línea, el representante de Gobierno ratificó la postura de Iansa: “Lamentablemente la decisión de dejar de operar y sembrar remolacha ya no tiene vuelta atrás, por lo menos por estas próximas temporadas”.

Francesco Venezian precisó que “estamos hablando que recién partimos las cosechas en abril y estas se van a extender hasta agosto de este año, por lo tanto ese agricultor tiene que ver qué es lo que hace, qué siembra, dónde coloca sus cosechas futuras, y como Ministerio hoy día ya estamos conversando también con otras agroindustrias para ver cuántos de ellos pueden absorber estas superficies que van a quedar disponibles”.