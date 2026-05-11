Jorge Quiroz responde a críticos: “He sido malinterpretado cuando hablo de decretos”

El ministro Quiroz también defendió la propuesta de reducir el impuesto corporativo, aseverando que “algunos dicen que no podemos bajar impuestos sin subir otros. ¿Por qué no?”.

HACIENDA

Jorge Quiroz, ministro de Hacienda, salió al paso de los cuestionamientos recibidos tras mostrarse a favor de valerse de decretos para sacar adelante la política económica del Gobierno, en caso que la megarreforma no logre superar el Congreso Nacional.

Durante una de sus presentaciones en el Chile Day en Toronto, el titular de la billetera fiscal aseveró que “he sido malinterpretado cuando hablo de decretos”.

“Tenemos tres herramientas para la acción: Gestión, decretos y leyes. He sido malinterpretado cuando hablo de decretos. ‘¡Oh, él quiere gobernar… este Gobierno quiere gobernar a través de decretos, ¡va a ser una dictadura!’. No, no. Los decretos existen en todos lados”, declaró Jorge Quiroz.

En esta línea, el ministro de Hacienda explicó que “los decretos son decisiones ejecutivas que un Gobierno puede tomar porque hay una ley que lo permite. Por ejemplo, la desregulación del suelo urbano se está llevando a cabo por decreto porque existe una importante ley urbana que permite al Gobierno hacerlo”.

“Por supuesto, no todo se puede hacer por decreto, y algunas cosas se pueden lograr mediante una mejor gestión”, agregó Quiroz.

Junto con ello, el ministro Quiroz defendió la propuesta de reducir el impuesto corporativo, aseverando que “algunos dicen que no podemos bajar impuestos sin subir otros. ¿Por qué no? Lo dicen algunos grupos de interés que tienen capturado al Estado”.