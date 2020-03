Suspenden partido entre Colo Colo y Santiago Wanderers por la octava fecha

La ANFP dio a conocer la programación de la octava fecha del Campeonato Nacional 2020, con la suspensión del encuentro entre Colo Colo y Santiago Wanderers que debía jugarse en el Estadio Monumental.

No se disputará el cruce entre albos y caturros en Pedrero dada la participación del “Cacique” en la Copa Libertadores 2020. El elenco popular deberá enfrentar el miércoles 11 de marzo al Atlético Paranaense y el martes 17 del presente a Peñarol, ambos en Macul.

Más allá de la alteración por el partido entre Colo Colo y Santiago Wanderers, el ente rector del fútbol chileno no informó de otra modificación para las próximas jornadas.

La fecha 8 del torneo se llevará a cabo entre el sábado 14 y el lunes 16 de marzo, destacando los duelos entre Cobresal y el líder Universidad Católica, y el de Palestino con Universidad de Chile.

Campeonato Nacional 2020 – Octava fecha:

Sábado 14 de marzo

Cobresal vs. Universidad Católica, a las 12:00 horas. Estadio El Cobre.

Palestino vs. Universidad de Chile, a las 17:30 horas. Estadio Municipal de La Cisterna.

Everton vs. La Serena, a las 20:00 horas. Estadio Sausalito.

Domingo 15 de marzo

Coquimbo Unido vs. Deportes Iquique, a las 12:00 horas. Estadio ‘Francisco Sánchez Rumoroso’.

Unión Española vs. Huachipato, a las 18:00 horas. Estadio Santa Laura.

Audax Italiano vs. U. de Concepción, a las 20:30 horas. Estadio Bicentenario La Florida.

Lunes 16 de marzo

O’Higgins vs. Antofagasta, a las 18:00 horas. Estadio El Teniente.

Suspendido

Colo Colo vs. Wanderers. Estadio Monumental.