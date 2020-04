CDF no tendrá costo para sus abonados durante el mes de abril

El CDF anunció durante este viernes una importante medida para sus abonados, ya que tanto las señales Premium como HD serán gratis en el mes de abril.

Según lo informado por la señal de Turner, tanto CDF HD, CDF Premium como Estadio CDF no tendrán costo. Además, los clientes de CDF Premium podrán disfrutar también del canal HD gratis, esto último sujeto a disponibilidad técnica en cada hogar.

Para obtener este beneficio, el suscriptor no debe hacer ningún trámite ya que es un proceso automático, sin importar el operador que tenga contratado.

La medida, que se trabajó en conjunto con los cableoperadores, es una más de la que está tomando la señal deportiva en medio de la pandemia por coronavirus. De hecho, gran parte de su contenido lo está realizando de forma remota, lo que se ve en gran parte de sus programas en vivo que se realizan con enlaces de sus protagonistas desde sus casas.

La falta de actividad futbolística también tiene al canal trabajando en un nuevo contenido para ofrecer a sus clientes, el que sería dado a conocer durante los próximos días.

Por el momento el CDF se está concentrando en la repetición de partidos históricos. Durante este fin de semana se ofrecerán maratones de los encuentros de la selección chilena en las clasificatorias para el Mundial de Brasil 2014.

Este sábado se emitirán los duelos de Chile vs. Uruguay; Paraguay vs. Chile; Chile vs. Bolivia; mientras que el domingo se transmitirán Chile vs. Venezuela; Colombia vs. Chile; Chile vs. Ecuador.