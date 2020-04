Ñublense es el primer club en acogerse a la Ley de Protección al Empleo

Ñublense, equipo que milita en la Primera B, se transformó en el primer club profesional en acogerse a la Ley de Protección al Empleo, medida que busca la continuidad de las empresas en medio de la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus.

El cuadro de Chillán suspenderá los contratos de sus jugadores, cuerpo técnico y trabajadores, quienes han sido afectados por la paralización del fútbol debido a la propagación de la COVID-19 en el país.

En un comunicado entregado a sus funcionarios la institución señaló que la suspensión laboral “implica que el trabajador queda eximido de su obligación de prestar al empleador los servicios contratados, liberando con ello a este último del pago de las remuneraciones a contra de la fecha estipulada de suspensión (21 de marzo de 2020)”.

Hernán Rosenblum, gerente de Ñublense, aseguró que debieron acogerse a esta nueva legislación debido a que no tienen el dinero para cubrir los sueldos para toda la institución.

“Acá, además del plantel, hay 60 funcionarios y no queremos hacer diferencias. No recibimos ingresos de sponsors y ni recaudación, y lo que nos da el CDF no alcanza”, expresó el directivo al diario El Mercurio.

Esta es una de las medidas más radicales que se ha tomado en el fútbol chileno a propósito de la crisis. Otros equipos como Unión Española y Deportes Iquique definieron una reducción en los salarios, en un camino que sería seguido por otras instituciones de Primera División.