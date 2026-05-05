VIDEO – Qué se sabe de la brutal agresión contra el locutor radial Rolando Ramos

El comunicador contó que el ataque se produjo mientras regresaba a su casa después de hacer clases.

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Con licencia médica permanece el reconocido locutor radial Rolando Ramos, tras sufrir una brutal agresión que le provocó una grave herida en la cabeza.

Así lo reveló el mismo comunicador a través de sus cuentas el redes sociales, donde relató que el ataque en su contra se produjo la tarde del lunes en la estación Bilbao del Metro.

De acuerdo con lo que manifestó, fue atacado “por la espalda mientras regresaba a casa después de realizar clases como docente”.

La agresión contra el locutor Rolando Ramos

Según detalló Rolando Ramos, de 65 años, “cerca de las 14:45 horas (del lunes), fui víctima de una agresión por la espalda”.

“El hecho ocurrió en la estación de Metro Bilbao y me provocó una herida grave en la cabeza de más de 10 centímetros. Actualmente, me encuentro con licencia médica por 17 días”, expresó.

“Se trató de una agresión cobarde, inesperada y sin motivo aparente, que solo buscó causar daño físico y psicológico”, planteó a continuación.

Ramos también confirmó que, luego de recibir la respectiva atención, “el caso ya está siendo investigado, como corresponde”.

Aprovechó además para agradecer “la rápida y profesional atención del personal de Metro de Santiago y de la Mutual de Seguridad“.

“Espero recuperarme pronto y poder sobrellevar este difícil momento. Por favor, cuídense mucho”, concluyó el texto que compartió el comunicador.